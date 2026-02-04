Los temores sobre el papel de ICE en Milán-Cortina son "completamente infundados", según Roma

ROMA, 4 feb (Reuters) -

El personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desplegado para los ⁠Juegos Olímpicos de Milán-Cortina no ⁠llevará a cabo ninguna labor policial en las calles italianas, dijo el martes el ministro del Interior italiano, quien calificó de infundada la indignación política por su presencia.

Los agentes ⁠del ICE ‌y de ​la Patrulla Fronteriza han sido objeto de duras críticas en Estados Unidos por su aplicación de la ​política de endurecimiento de la inmigración del presidente Donald Trump, y la reciente noticia de ‌que el ICE en los Juegos, que se celebrarán del ‌6 al 22 de febrero, ha causado ​indignación en Italia.

En respuesta a estas preocupaciones, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo ante el Parlamento que sólo los agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE estarían en Milán.

"No veremos nada en territorio nacional que se parezca a lo que se ha visto en los medios de comunicación de Estados Unidos", dijo Piantedosi, confirmando declaraciones anteriores de que los investigadores de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional sólo trabajarían desde las misiones diplomáticas estadounidenses.

"La preocupación ⁠que ha inspirado la controversia de los últimos días es, por lo tanto, completamente infundada", dijo Piantedosi.

FUERTES CRÍTICAS A LA PRESENCIA DEL ​ICE

Los políticos italianos, en particular los de los partidos de oposición de centroizquierda, habían criticado duramente la presencia de agentes del ICE en los Juegos tras el tiroteo de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis que observaban o protestaban por las acciones del ICE.

Piantedosi dijo que la presencia de los investigadores de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se debía a un acuerdo bilateral ratificado por Italia en 2014, cuando la centroizquierda ⁠estaba en el poder.

"La presencia de personal vinculado a la agencia ICE no es un intento repentino ​o unilateral de restringir nuestra soberanía nacional", dijo Piantedosi. "Es la aplicación de un acuerdo internacional vinculante, que cumple plenamente con nuestra Constitución y las prerrogativas parlamentarias".

Un sindicato italiano de izquierda ha anunciado una protesta bajo el lema "Fuera ICE" durante la ceremonia de ‍inauguración del 6 de febrero.

Piantedosi dijo que Italia había elaborado un plan de seguridad masivo para los Juegos, que se celebran en las regiones del norte, y que iba a desplegar 6.000 agentes de policía, desde escuadrones antibombas y equipos caninos antisabotaje hasta unidades alpinas y agentes antiterroristas.

"No nos desviaremos ni un centímetro del camino que hemos tomado para garantizar la ​seguridad y el orden público en este gran evento, que reforzará aún más la credibilidad internacional de Italia", dijo.

Entre los asistentes previstos para la ceremonia de inauguración del viernes se encuentran el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el secretario de ‍Estado, Marco Rubio. (Información de Crispian Balmer; edición de David Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)