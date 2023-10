La selección uruguaya de rugby no podría haber soñado un mejor final para su participación en el Mundial de Francia, con un choque frente a los All Blacks el jueves en Lyon (19h00 GMT), en el que el objetivo de Los Teros es mantener la buena imagen brindada hasta el momento.

. Un solo precedente

Uruguayos y neozelandeses solo se han enfrentado en una ocasión: fue el 12 de octubre de 1976 en el Estadio Militar de Montevideo y la victoria fue para los All Blacks por 64-3.

La victoria se antoja imposible para los sudamericanos, pero no el hecho de plantar cara a los oceánicos como ya hicieron en las derrotas ante Francia (que no pudo sentenciar el duelo hasta los últimos minutos) o Italia (que no se puso por delante en el marcador hasta el minuto 50), y la victoria frente a Namibia.

"Uno crece viendo a los All Blacks en la televisión. Salvo en mundiales dudo que se de una oportunidad así. Para mí, son el mejor equipo del mundo hace tiempo. Estar frente al haka va a ser toda una experiencia. Como jugador de rugby, lo más lindo que nos puede pasar", dijo el capitán Andrés Vilaseca.

. Las posibilidades de clasificación

Los Teros aún tienen posibilidades de jugar los cuartos de final, pero para ello deberían lograr algo que se quedaría corto con la definición de "sorpresa histórica": ganar a Nueva Zelanda con el bonus ofensivo (cuatro tries) y por al menos 80 puntos y que Francia derrote a Italia.

Todo está a favor para que Nueva Zelanda se meta en cuartos: un triunfo bonificado clasificaría a los All Blacks sin importar el resultado del Francia-Italia del viernes.

"Aún no estamos en cuartos de final, así que tenemos que asegurarnos de hacerlo", advirtió no obstante el seleccionador neozelandés Ian Foster, que definió a Uruguay como "un equipo muy ambicioso" y "muy combativo en ataque".

. Los equipos

Foster presentará ante Uruguay un equipo inicial con muchos cambios con respecto al que destrozó a Italia (96-17) en el partido anterior, reservando a muchos titulares para lo que será una primera final en cuartos, posiblemente ante Irlanda (número 1 del ranking) o bien frente a Sudáfrica (vigente campeona mundial).

Destaca sobre todo la ausencia del apertura Aaron Smith, que dio un recital contra los italianos, Will Jordan, Ardie Savea y Brodie Retallick, pero a cambio los All Blacks podrán dar minutos a habituales titulares que regresan de lesiones, como el flanker Sam Cane, que será el capitán, Tyrel Lomax, Shannon Frizell y Jordie Barrett.

Por su parte, el seleccionador de Uruguay, Esteban Meneses, anunció siete cambios respecto al XV que comenzó frente a Namibia, manteniendo entre los titulares al tercera línea Manuel Ardao, que es el jugador de todo el Mundial más efectivo en los rucks defensivos (32) y líder de balones robados (6).

"Es un sueño que pone a uno en el desafío de maximizar las fortalezas de Uruguay como equipo y buscar cómo neutralizar las de ellos, que hacen lo simple de manera perfecta", destacó Meneses al anunciar el equipo.

. El récord

El segunda línea Sam Whitelock jugará su partido 150 con la camiseta negra, 23 de ellos en Copas del Mundo, rompiendo el récord de apariciones de todos los tiempos de su compatriota Richie McCaw y del inglés Jason Leonard.

Whitelock y su ex capitán McCaw están actualmente empatados con 20 victorias en el Mundial y este podría ser otro récord que caiga en Lyon.

