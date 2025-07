Los terremotos suponen un riesgo para las futuras bases lunares

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Movimientos sísmicos y no impactos de meteoritos fueron los responsables de los cambios en el paisaje lunar en el valle Taurus-Littrow, donde alunizaron los astronautas del Apolo 17 en 1972. Es la conclusión de un nuevo estudio publicado en Science Advances que, según sus autores, podría afectar a las condiciones de seguridad de futuras misiones lunares y el establecimiento de bases a largo plazo en la Luna. Los científicos analizaron la evidencia del lugar de alunizaje del Apolo 17, donde los astronautas de la NASA recolectaron muestras de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra probablemente provocados por sismos lunares. Al estudiar la evidencia geológica, los investigadores pudieron estimar la intensidad de estos antiguos sismos lunares e identificar su origen más probable. "No contamos con instrumentos de medición de movimiento intenso que permitan medir la actividad sísmica en la Luna como en la Tierra, por lo que tuvimos que buscar otras maneras de evaluar la magnitud del movimiento del terreno, como la caída de rocas y los deslizamientos de tierra que se movilizan con estos eventos sísmicos", explicó en un comunicado el coautor Nicholas Schmerr, profesor asociado de la Universidad de Maryland. Los científicos descubrieron que se han producido repetidamente terremotos lunares con magnitudes cercanas a 3,0 —relativamente débiles para los estándares terrestres, pero significativos si se producen cerca de la fuente— durante los últimos 90 millones de años a lo largo de la falla Lee-Lincoln, una fractura geológica que atraviesa el fondo del valle. Este patrón sugiere que esta falla, solo una de miles de fallas similares en la Luna, podría seguir activa. "La distribución global de fallas de empuje jóvenes como la falla Lee-Lincoln, su potencial de seguir activas y la posibilidad de que se formen nuevas fallas de empuje debido a la contracción continua, deben considerarse al planificar la ubicación y evaluar la estabilidad de los asentamientos permanentes en la Luna", concluyó el coautor Thomas Watters, científico del Instituto Smithsonian. Watters y Schmerr también calcularon el riesgo sísmico lunar, estimando una probabilidad entre 20 millones de que se produzca un terremoto lunar potencialmente dañino en un día cualquiera cerca de una falla activa. "No parece mucho, pero todo en la vida es un riesgo calculado", señaló Schmerr. "El riesgo de que ocurra algo catastrófico no es cero, y aunque es pequeño, no es algo que se pueda ignorar por completo al planificar infraestructura a largo plazo en la superficie lunar". Los investigadores descubrieron que las misiones a corto plazo, como el Apolo 17, presentaban un riesgo relativamente bajo, pero los proyectos de mayor duración se enfrentaban a una exposición cada vez mayor. Las futuras misiones con módulos de aterrizaje con mayor relación de aspecto, como el Sistema de Aterrizaje Humano Starship, podrían ser vulnerables a la aceleración terrestre causada por terremotos lunares cercanos que amenazarían su estabilidad. Los hallazgos son particularmente relevantes a medida que la NASA continúa con el programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia humana sostenida en la Luna. Watters y Schmerr enfatizaron que las futuras misiones enfrentan consideraciones adicionales más allá de los riesgos de la era Apolo. "Si los astronautas estuvieran allí un día, tendrían muy mala suerte si se produjera un evento dañino", añadió Schmerr. "Pero si se tiene un hábitat o una misión tripulada en la Luna durante una década entera, eso equivale a 3650 días multiplicado por 1 en 20 millones, o el riesgo de un terremoto lunar peligroso se reduce a aproximadamente 1 entre 5500. Es similar a pasar de las bajísimas probabilidades de ganar la lotería a las mucho mayores de que te toque un póker de cuatro iguales".

