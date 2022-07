¿Los tiempos de espera en los restaurantes se están prolongado?

Los ángeles--(business wire)--jul. 7, 2022--

¿Por qué debe esperar tanto para recibir su pedido cuando come en un restaurante? El principal problema es una reducción en la cantidad de trabajadores del servicio de alimentos. Siete de cada 10 operadores informan que no tienen suficientes empleados para respaldar la demanda en sus restaurantes. 1 No solo la COVID-19 cambió las perspectivas y el interés de los trabajadores, sino que también se produjo una reducción en la fuerza laboral en los últimos años. Desde el año 2000, hay casi dos millones menos de personas entre 16 y 34 años en la fuerza laboral y esto representa un problema, ya que esta cohorte etaria conforma casi dos tercios de la fuerza laboral del sector de restaurantes. 2

Durante el mes de julio, el MesNacional de las Artes Culinarias nos ayuda a valorar el arduo y creativo trabajo de los chefs y trabajadores de restaurantes y, a la vez, genera consciencia sobre los desafíos que enfrentan los empleadores. Una solución para la falta de personal es que más escuelas secundarias ofrezcan planes de estudio de educación técnica (CTE, career technical education) culinaria.

Learn4Life, una red de más de 80 escuelas secundarias, lanzó un robusto programa culinario hace 12 años, en el cual los estudiantes obtienen certificaciones en servicio seguro y RCP. Después, inician un programa de 32 semanas que comienza con estándares de seguridad de los alimentos y aspectos básicos culinarios, como habilidades con el cuchillo y métodos de cocción para obtener alimentos sabrosos. Escalfan, hacen estofados, saltean, aprenden a trozar pollo y se vuelven expertos en sopas y salsas. Los estudiantes se reúnen todas las semanas en la cocina industrial de la escuela durante una sesión de cinco horas, además de laboratorios y tutoriales adicionales.

Uno de los cursos se enfoca en el lado comercial de dirigir un restaurante. Los estudiantes aprenden cómo gestionar el restaurante, análisis de costos, presupuestos, márgenes de ganancias y servicio al cliente. Otra clase enseña a futuros baristas las sutilezas de una taza perfecta de café, espresso, latte y más, mientras completan su plan de estudios para graduarse de la escuela secundaria.

Camryn F., de 19 años, graduada de Learn4Life en 2020, completó el programa de artes culinarias y planifica abrir su propia empresa de pastelillos, N.O. Cakes. “Siempre me encantó hornear y sabía que quería tener mi propio negocio”, comentó. “En la clase culinaria, aprendí cómo hacer todo tipo de panes y productos horneados que nunca había probado. Realmente amplió mis horizontes en pastelería”.

Camryn aprendió acerca de la ciencia de la cocción y los ingredientes y cuán esenciales son en la pastelería. Está ocupada creando recetas, diseñando un plan comercial y sitio web y espera inaugurar N.O. Cakes a finales de este año.

Las buenas noticias para los estudiantes culinarios son las perspectivas laborales. Se espera que el empleo en el servicio de alimentos y bebidas y los trabajadores relacionados crezcan un 17 por ciento de 2020 a 2030. Esto es mucho más rápido que el promedio para todas las ocupaciones y los salarios están en alza. 3

