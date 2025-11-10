Los tipos del BCE están en el nivel adecuado, salvo desviaciones, dice De Guindos

FRÁNCFORT, 10 nov (Reuters) -

Los tipos de interés del Banco Central Europeo están en el nivel adecuado, salvo cambios en la situación económica, dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en una entrevista publicada el lunes.

"Si la evolución de la inflación se desvía, o si se modifican las proyecciones, y si la transmisión no es correcta, entonces podríamos cambiar", dijo De Guindos al portugués Diário de Notícias. "Pero hasta ahora, creemos firmemente que el nivel de los tipos de interés es correcto."

Afirmó que el BCE debe seguir siendo "muy prudente y cauteloso" a la hora de fijar los tipos, a pesar de que el nivel de incertidumbre, especialmente tras el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, ha disminuido en los últimos seis meses. (Información de Francesco Canepa; edición de Chris Reese; edición en español de María Bayarri Cárdenas)