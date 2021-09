Los totalmente nuevos iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPad y iPad mini llegan a T‑Mobile con el “Upgrade para Siempre”

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--sep. 15, 2021--

Imagínate nunca volver a pagar el precio completo de un iPhone. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que ofrecerá la mejor línea de iPhone y iPad, incluido el innovador y elegante iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 y iPhone 13 mini, los altamente competentes y económicos iPad (9. a generación) y iPad mini con un nuevo diseño todo pantalla, junto con el Upgrade para Siempre, una novedosa iniciativa que da a los clientes un valor que dura para toda la vida. Y la línea del iPhone 13 también es compatible con la 5G de ultracapacidad de T‑Mobile: los clientes ahora verán un indicador en la barra de estado que les muestra cuándo pueden aprovechar esas velocidades ultrarrápidas de la 5G de ultracapacidad.

Los clientes podrán reservar la línea del iPhone 13 el 17 de septiembre, con disponibilidad a partir del 24 de septiembre. Asimismo, los clientes pueden pedir el iPad mini y el iPad el 17 de septiembre, con disponibilidad a partir del 24 de septiembre. Para obtener una lista completa de precios y detalles de disponibilidad, visita es.t‑mobile.com.

Hasta ahora, la industria de servicio móvil ha obligado a todo el mundo a salir como en una búsqueda del tesoro cada tantos años para encontrar la mejor oferta y cambiar su teléfono por uno más nuevo. E incluso cuando encontrabas la oferta, te quedabas con esa sensación molesta de que deberías de haber esperado por una mejor que estaba a punto de salir. El día de hoy El Un‑carrier le pone fin a TODO eso para los fans de Apple: les ofrece un valor que dura toda la vida y la tranquilidad para que ya no tengan que sufrir de ofertomanía. Te contamos cómo funciona:

En pocas palabras, quiere decir: un iPhone con 5G gratis ahora. Luego en 2023, obtienes hasta $800 de descuento al cambiarlo por uno más nuevo. En 2025, otro descuento de hasta $800. En 2027... ya captas la idea. Y si no deseas cambiar el que tienes por uno más nuevo cada dos años, ese valor estará esperándote cuando sí lo quieras hacer.

“T‑Mobile es la red 5G líder del país con las velocidades 5G más rápidas y la mayor cobertura 5G; y con el Upgrade para Siempre estamos estableciendo un nuevo estándar para el valor también. Los clientes pueden llevarse el nuevo y poderoso iPhone 13 hoy mismo, asegurar su valor y cambiarse al iPhone más nuevo cada dos años… PARA SIEMPRE”, indicó Jon Freier, vicepresidente ejecutivo del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “Este es precisamente el tipo de innovación revolucionaria que los clientes esperan de El Un‑carrier. Con los nuevos iPhone 5G por cuenta nuestra, el Upgrade para Siempre, la red 5G líder, un plan diseñado para 5G con Magenta Max y un año gratis de Apple TV+ en los planes Magenta, T‑Mobile es EL destino para los fans de Apple”.

“La línea del iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 y iPhone 13 mini es nuestra mejor y más poderosa línea de iPhone hasta el momento,” dijo Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing global de Apple. “Con diseños hermosos, sistemas de cámara nuevos e inigualables, un poderoso chip A15 Bionic y una experiencia 5G avanzada, junto con la red 5G de T‑Mobile, nos complace ofrecer a los clientes nuevas formas de conectarse, compartir y disfrutar contenido”.

Con una experiencia 5G avanzada con más bandas 5G, la línea de iPhone 13 funciona en más lugares con la red 5G para tener mayor cobertura y mejor desempeño. Disponible en cuatro acabados impresionantes —grafito, oro, plata y el totalmente nuevo azul Sierra—, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max vienen con una pantalla Super Retina XDR con ProMotion totalmente nueva, que ofrece una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz, lo que hace la experiencia de toque aún más rápida y receptiva. El iPhone 13 Pro Max también tiene la mejor duración de batería en un iPhone hasta ahora, la cual dura hasta dos horas y media más en un día que el iPhone 12 Pro Max, una nueva capacidad de almacenamiento de 1 TB y está protegido con la cubierta frontal de cristal Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de smartphone. Con las nuevas cámaras ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo, el sistema de cámaras Pro logra el mayor avance en la toma de fotos y grabación de videos impresionantes, accionadas por el chip A15 Bionic diseñado por Apple. Estas tecnologías permiten nuevas funciones fotográficas increíbles como la fotografía macro con la nueva cámara ultra gran angular y hasta 2.2 veces mejor desempeño en entornos con poca luz con la nueva cámara gran angular, y nuevas funciones de fotografía computacional como Estilos Fotográficos para personalizar la apariencia de imágenes en la app de la cámara, y el modo Noche en todas las cámaras. La funcionalidad de video da un gran salto en estas versiones y ofrece el modo Cine, con el cual se obtienen hermosas transiciones de profundidad de campo, video macro, cámara lenta y rápida, e incluso mejor desempeño en entornos con poca luz. Ambos modelos también ofrecen flujos de trabajo de principio a fin en Dolby Vision y, por primera vez, ProRes, solo disponible en iPhone. Los iPhone 13 y iPhone 13 mini de próxima generación tienen un diseño hermoso con elegantes bordes aplanados que vienen en cinco espléndidos colores nuevos: rosa, azul, azul medianoche, blanco estelar y (PRODUCT)RED 1.

Ambos modelos incluyen grandes innovaciones, como el sistema de cámara doble más avanzado hasta ahora en un iPhone, con una nueva cámara gran angular con píxeles más grandes y estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor que brinda mejoras en las fotos y los videos en entornos con poca luz, una nueva forma de personalizar la cámara con Estilos Fotográficos y el modo Cine, el cual te permite entrar a una nueva dimensión en la narración a través de video. Equipado con el chip A15 Bionic diseñado por Apple, los iPhone 13 y iPhone 13 mini también cuentan con un desempeño ultrarrápido y eficiencia de carga, mayor duración de la batería, una pantalla Super Retina XDR más brillante que le da vida al contenido, duración increíble con la cubierta frontal de cristal Ceramic Shield, el doble de capacidad básica de almacenamiento con 128 GB, una clasificación IP68 de resistencia al agua líder en la industria y una experiencia 5G avanzada.

Los totalmente nuevos iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPad y iPad mini aprovechan el poder de la red 5G de T-Mobile, con señal 5G de rango extendido para cobertura amplia y 5G de ultracapacidad, y así llevar velocidades ultrarrápidas a más lugares en la red 5G nacional más grande, rápida y confiable del país. Y ahora, cada vez que los clientes estén en áreas de ultracapacidad, podrán ver cuando se activa y llegan a esas velocidades superrápidas gracias al nuevo icono de 5G de ultracapacidad que por primera vez viene en el iPhone 13.

El Un-carrier está implementando su red 5G de ultracapacidad a un ritmo acelerado, ofreciendo ya velocidades de Wi-Fi a 165 millones de personas, y está en vías de llegar a nivel nacional para fines de año. Sin mencionar la red 5G de rango extendido de T-Mobile, que ya cubre a 305 millones de personas y abarca 1.7 millones de millas cuadradas, una superficie más grande que las redes 5G de las dos compañías competidoras combinadas.

El nuevo iPad mini ofrece una experiencia increíble y viene en una gama de bellísimos colores: rosa, blanco estelar, morado y gris espacial, con una pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas. El iPad mini, que incluye un chip A15 Bionic diseñado por Apple, ofrece un desempeño hasta 80 por ciento más rápido que la generación anterior, convirtiéndola en el iPad mini con mayor capacidad hasta ahora. Con la red 5G disponible ahora en el iPad mini, los clientes pueden hacer mucho más con una conexión inalámbrica, estén donde estén. Ahora, los usuarios pueden seguir conectados y ser aún más productivos desde donde se encuentren. El nuevo puerto USB-C permite una conexión más rápida, y las nuevas cámaras avanzadas, la función Encuadre Centrado y la compatibilidad con el Apple Pencil (2. a generación) brindan a los usuarios nuevas maneras de captar fotos y videos, de comunicarse con su gente querida y de escribir sus ideas creativas ni bien se les vengan a la cabeza.

El iPad incorpora el poderoso chip A13 Bionic diseñado por Apple, que ofrece un incremento del 20 por ciento en el desempeño en comparación con la generación anterior, todo ello al tiempo que retiene la vida útil de la batería 2 y su impresionante valor. Por primera vez, la atractiva pantalla Retina de 10.2 pulgadas de un iPad incorpora la tecnología de tonos reales True Tone, que ajusta el contenido de la pantalla a la temperatura de color de una habitación. El iPad también incluye una nueva cámara frontal gran angular de 12 MP con la función Encuadre Centrado, compatibilidad con el Apple Pencil (1. a generación) y el teclado Smart Keyboard, el sistema operativo iPadOS 15 con características intuitivas, y comienza con 64 GB de almacenamiento, es decir, el doble de capacidad de almacenamiento que la generación anterior.

Ofertas iPhone para todos

A partir del 17 de septiembre, los clientes nuevos y actuales de T-Mobile y Sprint, incluso los pequeños negocios, podrán:

Y eso no es todo:

La mejor combinación de iPhone y iPad con Magenta MAX

Al combinar tu iPhone 5G, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPad y iPad mini con el plan Magenta MAX, ganas por donde lo mires. Magenta MAX fue creado para la red 5G con datos de smartphone premium ilimitados para que tu velocidad no pueda reducirse según la cantidad de datos que uses. Desde que T-Mobile lanzó Magenta MAX, se convirtió rápidamente en el plan más popular de El Un-carrier. Y es fácil darse cuenta por qué. Los clientes de Magenta MAX reciben excelentes beneficios de El Un-carrier, como hotspot ilimitado con 40 GB de datos a alta velocidad, impuestos y cargos ya incluidos, y la protección ScamShield Premium. Y ahora, todos los clientes del plan Magenta, incluso Magenta MAX, también obtienen un año de Apple TV+ gratis. Apple TV+ es el hogar exclusivo de los Apple Originals, y puedes compartir tu suscripción con hasta cinco miembros más de la familia para disfrutar la nueva temporada de Ted Lasso y el esperado regreso de The Morning Show.

¿Quieres más? ¿Qué tal algunos espectaculares nuevos accesorios para combinar?

Para obtener más detalles sobre las ofertas, visita es.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals. Upgrade para Siempre está disponible por tiempo limitado para clientes nuevos y actuales en los planes Magenta MAX y Magenta Plus —incluidos los planes Magenta MAX y Magenta Plus First Responder, Unlimited 55+ y Military Magenta MAX; Sprint MAX, Sprint Unlimited for All Premium y Sprint Unlimited for All Plus; pequeños negocios con planes Premium Unlimited; e incluso los que tengan las funciones adicionales MAXUp, One Plus y One Plus International.

Ingresa aquí para obtener más información sobre las ofertas de T-Mobile para Empresas. Y para conocer más detalles sobre los modelos de iPhone 12, visita www.apple.com.

1 El costo de venta de todos los iPhone 13 (PRODUCT)RED ahora se destinan directamente a las iniciativas del Global Fund para combatir pandemias como la del COVID-19 y el SIDA.

2 La duración de la batería varía dependiendo del uso y la configuración.

Ofertas de iPhone: Contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir recibiendo los créditos en la factura en el dispositivo actual, o ya no recibirás los créditos y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 13 Pro 128 GB: $999.99). El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Se requiere calificación crediticia, servicio e intercambio (para los descuentos por cuenta nuestra/$500; p. ej., iPhone 11) o línea nueva (para ofertas 2 x 1). Se podría requerir cargo de $30 por asistencia o cambios de dispositivo, ya sea en tiendas o llamadas al servicio al cliente. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Upgrade para Siempre: intercambio de iPhone elegible actual por nuevo iPhone cada 24 meses o más. El valor de intercambio se basa en el precio regular del dispositivo de intercambio hasta $800, y se aplica al precio regular del nuevo dispositivo mediante intercambio y créditos en la factura; no tiene valor en efectivo. El intercambio antes de los 24 meses reajusta el valor de intercambio y el tiempo para el canje. El programa podría finalizar y está sujeto a cambio en cualquier momento. Máximo 1 por línea y 4 por cuenta. 5G: se requiere dispositivo compatible. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T-Mobile.com. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios de enero a julio de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. Velocidades 5G más rápidas en promedio y combinadas generales según los premios Opensignal – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., julio 2021, según un análisis independiente de las velocidades promedio captadas en mediciones del servicio móvil del 16 de marzo al 13 de junio de 2021. © 2021 Opensignal Limited.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t-mobile.com.

