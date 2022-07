Los trabajadores de defensa de boeing irán a huelga en san luis por cuestiones salariales

(.)

Por David Shepardson y Jose Joseph

24 jul (Reuters) - Un sindicato que representa a casi 2.500 empleados en tres centros de defensa de Boeing Co en el área de St. Louis dijo el domingo que los trabajadores rechazaron la oferta de contrato de defensa de la compañía y que harán huelga en los centros a partir del 1 de agosto.

"Boeing ya les quitó una pensión a nuestros miembros, y ahora la empresa no está dispuesta a compensar adecuadamente el plan 401(k) de nuestros miembros", dijo el sindicato International Association of Machinists and Aerospace Workers en un comunicado.

Añadió que los trabajadores del sindicato no aceptarán un contrato que no sea justo y equitativo. "No permitiremos que esta empresa ponga en peligro las jubilaciones de nuestros miembros, ganadas con tanto esfuerzo", añadió el sindicato.

Los trabajadores de las tres plantas de Misuri e Illinois construyen el F-15, el F-18, el T-7A de entrenamiento y el reabastecedor no tripulado MQ-25.

Boeing dijo el domingo que "está decepcionada con la votación del domingo para rechazar una oferta fuerte y altamente competitiva. Estamos activando nuestro plan de contingencia para apoyar la continuidad de las operaciones en caso de huelga".

Boeing había ofrecido una bonificación adicional de 3.000 dólares para la ratificación si los trabajadores aprobaban el contrato de tres años antes del domingo, en lugar de una propuesta anterior de hacer contribuciones anuales adicionales de 1.000 dólares a los planes 401(k) de los trabajadores.

La oferta de Boeing para el plan 401(k) incluía que la empresa igualara las contribuciones de los trabajadores hasta el 10% de sus salarios, junto con una contribución automática del 2% para 2023 y 2024.

El contrato actual expira el lunes 25 de julio. (Reporte de David Shepardson en Washington y Jose Joseph en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)