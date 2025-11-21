Los trabajadores de Zara planean una huelga por el Black Friday en tiendas de toda Europa

Por Corina Pons y Helen Reid

21 nov (Reuters) - Sindicatos están llamando a los trabajadores a la huelga en las tiendas de Zara de siete países europeos para el Black Friday, un día clave de ventas para la cadena de moda rápida, según informó el viernes el Comité de Empresa Europeo de Inditex, propietaria de Zara.

El sindicato español CCOO está coordinando la huelga del 28 de noviembre con sindicatos de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Portugal para exigir que Inditex comparta más beneficios con los trabajadores de sus tiendas y centros logísticos.

Rosa Galán, representante de CCOO en Inditex, declaró a Reuters que Inditex tenía anteriormente un plan de participación en los beneficios, pero que fue eliminado tras la pandemia.

"Volvemos a pedir que una empresa que tiene enormes beneficios, fruto del trabajo de toda su plantilla, distribuya esos beneficios de forma justa", afirmó Galán.

Inditex no respondió a la solicitud de comentarios.

Inditex ha experimentado un fuerte crecimiento de las ventas en los años posteriores al fin de la pandemia del coronavirus, y sus acciones han duplicado su valor desde noviembre de 2022.

El Black Friday —el último viernes de noviembre— y las semanas que lo rodean constituyen un período clave de ventas que los minoristas aprovechan para atraer compradores a las tiendas, ofrecer descuentos y liquidar el stock antiguo antes de introducir las nuevas colecciones navideñas. (Editado en español por Juana Casas)