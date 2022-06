Los transportistas de Perú mantienen la protesta el 27 de junio tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT) de Perú, Javier Marchese, ha anunciado este miércoles que el paro nacional convocado para el 27 de junio continúa en pie después de que los transportistas y el Ministerio de Transportes no hayan llegado a un acuerdo durante la jornada.

"Hace más de un mes que venimos dialogando casi a diario con los equipos legales, técnicos del Ministerio de Transportes y hoy día que esperábamos que nos dieran respuesta porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestras propuestas de solución (...) No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada", ha señalado Marchese en una entrevista en la emisora Programas de Perú.

Los transportistas peruanos anunciaros este martes su intención de aplazar la protesta hasta el 18 de julio tras reunirse con el ministro de Transportes, Juan Barranzuela, han aplazado el paro hasta el 18 de julio.

"Con ellos hemos convenido y concertado que el paro queda suspendido, tenemos situaciones concretas que ya estamos trabajando y se la hemos mostrado", espetó el propio Barranzuela, según el diario 'Gestión'.

Sin embargo, el presidente de la UTC ha asegurado que "es una gran mentira" que el Ministerio de Transportes y su organización hubiesen llegado a un acuerdo.

Asimismo, Marchese ha indicado que este miércoles los representantes del Ministerio de Transporte han asegurado que el próximo viernes "les realizarán un anuncio con respecto a sus demandas".

"El paro va a comprender que los camiones no salgan de sus cocheras, que se guarden, porque a partir del 27 a las 00.00 horas (hora local) nos vamos a paro indefinido todos los camioneros, porque si no solucionamos hoy día, vamos a ir a la quiebra. No nos queda otro camino que hacer un paro contundente e indefinido hasta que nos firmen el decreto supremo o la ley que corresponda", ha agregado Marchese.

El gremio de los transportistas de Perú levantó el paro llevado a cabo en abril, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno.