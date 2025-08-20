Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia se reanudarán a las 17.00 horas con plazas adicionales

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, cortada desde hace siete días, volverá a estar operativa a las 17.00 horas de este miércoles, tras la mejora de la evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León.

Así lo ha confirmado en 'X' el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que ha anunciado que la compañía dispondrá, además, de trenes especiales adicionales para prestar servicio a todos los que se hayan visto afectados por los cortes de los últimos días.

Adef, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria, ya ha trasladado que la última comprobación de la infraestructura ha certificado que la vía ya permite la circulación de trenes.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ya había autorizado la circulación a Adef esta mañana, y solo quedaba por conocerse la autorización por parte del Cecopi de Galicia.

Adef ya tiene autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban 'apagados' por orden de protección civil.

El resto de cortes de circulación en las líneas convencionales y de ancho métrico en la provincia de León también cuentan con el visto bueno para comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura.