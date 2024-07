Los triatletas creen que la disciplina "quedaría muy mal" si se disputara un duatlón

Los triatletas españoles Miriam Casillas y Antonio Serrat creen que "la imagen del triatlón quedaría muy mal" si finalmente no se pudiera disputar la prueba al completo por la contaminación del agua, que implicaría la eliminación del tramo de natación, y obligaría a realizar un duatlón, una prueba que consideran "un deporte completamente distinto".

"La imagen del triatlón quedaría muy mal y nos perjudicaría a todos si nuestro deporte no se pudiera celebrar en los Juegos Olímpicos", afirmó Miriam Casillas en una rueda de prensa telemática desde París a unas horas de que arranque la competición de triatlón en los Juegos.

La triatleta considera que el duatlón es "un deporte completamente diferente", y tiene claro que sería "una pena" y que el triatlón quedaría "empañado" si no se pudiera disputar la competición con el tramo de natación, pero confía en que la organización les pueda ofrecer "un triatlón" y hacerlo "con seguridad", aunque no olvida que "la salud es lo primero".

La deportista cree que la organización ha tenido tiempo para "preparar" la competición, y espera que, "pese a que se han cancelado los entrenamientos previos", la prueba "se pueda hacer". "No nos queda otra a nosotros", explicó.

Ella ya ha vivido circunstancias similares, aunque "nunca en un triatlón de esta importancia", y tiene claro que va con el objetivo de hacer "la mejor carrera posible". "Venimos con todo el entrenamiento y todo preparado para que el 'día D' y la 'hora H' sea la mejor carrera de mi vida", señaló.

La triatleta va con expectativas altas y con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible, pero sabe que la carrera les pondrá en su sitio. Además, tiene la "incertidumbre" con la corriente que pueda haber en las aguas parisinas, y lamentó no haber podido probar el agua y ver cómo puede afectar, pero que le ayudará el tener la competición masculina el día de antes.

Por su parte, Antonio Serrat también desea que se dispute la competición de triatlón, pero que en el peor de los casos, si hay que hacer un duatlón, tiene claro que "hay que aprovechar la oportunidad de correr en un evento como los Juegos".

Él también ha vivido esta situación en otras competiciones, algo que considera como "riesgos del triatlón", pero confía en la organización, que les dice que "se va a poder hacer". "Hay que estar tranquilos y pensar que en nuestro caso nosotros, y el día siguiente las chicas, nos levantaremos para competir", apuntó confiado.

Al igual que Casillas, sabe que en un evento como los Juegos hay que ir "con aspiraciones máximas", aunque sea "una prueba de máximo nivel". "Va a ser especial, pero voy con mucho respeto, sabiendo la dificultad que tiene, pero que tanto los chicos como las chicas hemos estado en diferentes pruebas de un Mundial. No hay que tener miedo a pelear por los puestos de cabeza", espetó esperanzado.

Desde su llegada a París hace tres o cuatro días, Serrat ha dedicado estas primeras jornadas a reconocer los circuitos, algo "normal como en cualquier otra carrera", y también ha entrenado para "activar un poco el cuerpo", aunque no olvida que "el trabajo de preparación viene de muchas semanas".

"He trabajado todo lo mejor que he podido estos últimos meses para llegar en un buen estado de forma aquí a París y es con lo que me quedo de la preparación. Es difícil llegar con la tranquilidad de saber que has hecho todo el trabajo y yo estoy contento con lo que he hecho. Estos días han sido de descansar y un poco adaptarse al horario de la carrera que va a ser a las 8 de la mañana", advirtió.

Europa Press