Los tuits que incitan al odio se reducen cuando la red social advierte de sus consecuencias, según un estudio

Las advertencias personalizadas que alertan a los usuarios de las consecuencias que tiene publicar mensajes que inciten al odio en Twitter reducen el n√ļmero de publicaciones de este tipo, seg√ļn un reciente informe publicado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Dirigido por Mustafa Mikdat Yildirim, doctorando del Centro de Medios Sociales y Política de la Universidad de Nueva York y autor de 'Short of Suspension: How Suspension Warnings Can Reduce Hate Speech on Twitter', el estudio concluye que las advertencias personalizadas podrían reducir el discurso de odio en esta red social.

Seg√ļn ha recopilado Engadget, los investigadores han identificado las cuentas que corr√≠an el riesgo de ser suspendidas por infringir las normas de la red social contra la incitaci√≥n al odio. Para ello, buscaron a personas que hubieran utilizado, al menos, una palabra que se ajustara a este tipo de delitos y que tambi√©n siguieran al menos una cuenta suspendida recientemente por el uso de ese lenguaje.

Los investigadores crearon diferentes cuentas de prueba para mandar avisos a estos individuos en relación al contenido que publicaban en sus perfiles. En estos mensajes se mencionaba que la incitación al odio ponía a estos usuarios en riesgo de ser suspendidos y que esto ya le había ocurrido a alguien que figuraba entre sus seguidores.

"El usuario '@cuenta' que sigues ha sido suspendido y es posible que esto se deba al lenguaje de odio que ha utilizado", dice uno de los escritos que aparece en el estudio. "Si sigues usando lenguaje de odio, podrías ser suspendido temporalmente", apunta otro mensaje.

De acuerdo con el citado medio, el equipo de Yildirim creó cuentas que se identificaban como investigadores profesionales para enviar estas notificaciones con el fin de ser "lo más creíbles y convincentes posible", ha dicho el doctor.

Entre algunos de los resultados fruto de esta investigaci√≥n se apunta a que las advertencias ten√≠an eficacia, al menos, a corto plazo. "Nuestros resultados muestran que un solo tuit de advertencia enviado por una cuenta con no m√°s de 100 seguidores puede disminuir la proporci√≥n de tuits con lenguaje de odio hasta en un 10 por ciento", cita Engadget, seg√ļn el documento oficial.

Además, este equipo de investigadores ha comprobado cómo los mensajes que estaban redactados con un lenguaje más formal reducían en mayor proporción publicaciones de estas características. Para Yildirim y los coautores del informe, si estas advertencias procedieran de la propia red social o de organizaciones oficiales, se podrían evitar en mayor medida las publicaciones de carácter negativo.

"Lo que hemos visto a partir de este experimento es que lo importante es cómo hacemos saber a estos usuarios que alguna cuenta o entidad está vigilando y monitorizando su comportamiento", se menciona en el apartado de conclusiones.

En este también se indica se indica que "el hecho de que el uso de estos discursos de odio sea visto por otras personas podría ser el factor más importante por el que alguos usuarios dejaron de publicar mensajes de este tipo".