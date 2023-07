Los turistas regresan a sus hogares mientras incendios afectan a islas griegas

Por Fedja Grulovic

RODAS, Grecia, 24 jul (Reuters) - Los operadores turísticos enviaron de vuelta el lunes a casa a casi 1.500 turistas al inicio de una evacuación masiva por los incendios forestales que asolan la isla griega de Rodas, y las autoridades afirmaron que la amenaza de nuevos fuegos es alta en casi todas las regiones del país.

Los incendios que ard√≠an desde el mi√©rcoles en Rodas obligaron a evacuar a 19.000 personas durante el fin de semana, cuando el fuego alcanz√≥ los centros tur√≠sticos costeros del sureste de la isla. Un incendio forestal tambi√©n oblig√≥ a evacuar la isla de Corf√ļ.

Rodas y Corf√ļ figuran entre los principales destinos tur√≠sticos de Grecia, sobre todo para brit√°nicos y alemanes.

"Durante las próximas semanas debemos estar en alerta constante. Estamos en guerra, reconstruiremos lo que perdimos, compensaremos a los que resultaron heridos", dijo al Parlamento el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis. "La crisis climática ya está aquí, se manifestará en todo el Mediterráneo con mayores desastres".

Tras abandonar hoteles y complejos vacacionales, los turistas pasaron la noche en el suelo del aeropuerto de Rodas, a la espera de los vuelos de repatriación, los primeros de los cuales llegaron durante la noche.

Desde el domingo hasta las 6 de la ma√Īana del lunes, 1.489 turistas volaron de regreso, sobre todo a Reino Unido, Alemania e Italia, seg√ļn el portavoz del gobierno griego, Pavlos Marinakis, que describi√≥ la evacuaci√≥n como la mayor emprendida en el pa√≠s.

La compa√Ī√≠a TUI, que opera en Reino Unido e Irlanda, transport√≥ tres aviones cargados de pasajeros de vuelta a Gran Breta√Īa durante la noche. El ministro brit√°nico de Relaciones Exteriores, Andrew Mitchell, estim√≥ que hasta 10.000 brit√°nicos se encontraban en la isla.

El austriaco Mario Wiese dijo que había pasado dos días en el aeropuerto de Rodas y había tenido que organizar su propio vuelo de regreso a Alemania el lunes por la noche.

"Llevamos dos d√≠as aqu√≠ tirados. No hay mantas, nada. Hay ni√Īos aqu√≠ tirados que necesitan leche", dijo. "He tenido que organizarlo todo yo mismo porque aqu√≠ nadie se ocupa de nosotros. No lo entiendo".

(Reporte adicional de Karolina Tagaris, Renee Maltezou y Angeliki Koutantou en Atenas, Michele Kambas en Nicosia, Padraic Halpin en Dubl√≠n y Sarah Young en Londres; escrito por Philip Blenkinsop; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters