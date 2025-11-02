Los últimos 10 campeones de la Serie Mundial y los equipos más ganadores

A continuación los 10 últimos ganadores de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, cuya edición de 2025 terminó este sábado con el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles ante los Azulejos de Toronto por un global de 4-3

2025: Dodgers de Los Ángeles (4-3 ante los Azulejos de Toronto)

2024: Dodgers de Los Ángeles (4-1 ante los Yankees de Nueva York)

2023: Rangers de Texas (4-1 ante los Diamondbacks de Arizona)

2022: Astros de Houston (4-2 ante los Filis de Filadelfia)

2021: Bravos de Atlanta (4-2 ante los Astros de Houston)

2020: Dodgers de Los Ángeles (4-2 ante los Rays de Tampa Bay)

2019: Nacionales de Washington (4-3 ante los Astros de Houston)

2018: Medias Rojas de Boston (4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles)

2017: Astros de Houston (4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles)

2016: Cachorros de Chicago (4-3 ante los Indios de Cleveland)

Los equipos con más títulos de la historia (entre paréntesis la fecha de su último título):

1. Yankees de Nueva York 27 (2009)

2. Cardinals de San Luis 11 (2020)

3. Medias Rojas de Boston 9 (2018)

4. Atléticos de Oakland 9 (1989)

5. Dodgers de Los Ángeles 9 (2025)

6. Gigantes de San Francisco 8 (2014)

