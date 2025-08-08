Los últimos 10 campeones del Masters 1000 de Canadá
A continuación, los diez últimos ganadores del Masters 1000 de Canadá, que concluyó el jueves...
A continuación, los diez últimos ganadores del Masters 1000 de Canadá, que concluyó el jueves con el triunfo del estadounidense Ben Shelton en la final frente al ruso Karen Khachanov (entre paréntesis la sede de cada edición):
2025 (Toronto): Ben Shelton (USA)
2024 (Montreal): Alexei Popyrin (AUS)
2023 (Toronto): Jannik Sinner (ITA)
2022 (Montreal): Pablo Carreño (ESP)
2021 (Toronto): Daniil Medvedev (RUS)
2020: cancelado debido a la pandemia del Covid-19
2019 (Montreal): Rafael Nadal (ESP)
2018 (Toronto): Rafael Nadal (ESP)
2017 (Montreal): Alexander Zverev (GER)
2016 (Toronto): Novak Djokovic (SRB)
2015 (Montreal): Andy Murray (GBR)
Jugadores con más trofeos del Masters 1000 de Canadá desde el inicio de la Era Abierta:
1. Ivan Lendl (TCH/USA): 6 títulos (1980, 1981, 1983, 1987, 1988, 1989)
2. Rafael Nadal (ESP): 5 títulos (2005, 2008, 2013, 2018, 2019)
3. Andre Agassi (USA): 3 títulos (1992, 1994, 1995)
. Andy Murray (GBR): 3 títulos (2009, 2010, 2015)
. Novak Djokovic (SRB): 3 títulos (2011, 2012, 2016)
