Los últimos ensayos sobre soja en EE. UU. realizados por Texas Crop Science ofrecen un aumento medio del rendimiento superior al 20%

Los ensayos de campo de soja 2023 en EE. UU. realizados por Texas Crop Science (TCS) demostraron un aumento medio del rendimiento del 21% en las líneas de soja que incorporaban la característica de rendimiento TCS. Este avance en el rendimiento podría generar aproximadamente 121 dólares por acre en ingresos adicionales para un productor medio de soja estadounidense.

TCS desarrolla características punteras de rendimiento sostenible de los cultivos, así como productos químicos que mejoran la eficacia de los fitosanitarios. La tecnología de alto rendimiento de TCS se ha desarrollado y probado en más de 70 ensayos de campo llevados a cabo durante 10 temporadas de cultivo en zonas de Norteamérica y Sudamérica.

"El rendimiento de la soja ha aumentado a una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 1% durante los últimos 10 años en Estados Unidos, incluso con los anteriores avances tecnológicos. El rendimiento de la variedad TCS se salta esta tendencia con rindes extraordinariamente superiores a los agricultores que cultivan los aproximadamente 330 millones de acres de soja en todo el mundo", explicó Simon Hiebert, director ejecutivo de TCS. "A medida que entramos en las temporadas de cultivo de 2024, nuestro enfoque en TCS es avanzar nuestra tecnología en una gama más amplia de genética y proporcionar validación continua a través de más ensayos de campo".

En marzo de 2023, TCS y GDM, una empresa líder en genética de la soja, anunciaron una colaboración estratégica para desarrollar variedades de soja de mayor rendimiento basadas en la característica de rendimiento TCS utilizando técnicas de edición y mejora genética avanzada de plantas. El 40% de la producción mundial de soja se realiza con genética de GDM, fruto de tecnologías innovadoras que combinan la ciencia de los datos, la biotecnología y la gestión agrícola para la mejora genética continua de los cultivos de soja.

Los datos sobre la característica de rendimiento de TCS también se han descrito en Nature Scientific Reports, disponible en: https://texascropscience.com/wp-content/uploads/2022/07/soy-field-trial.pdf

Texas Crop Science, Inc. se centra en la creación de tecnologías y productos que añaden valor a los agricultores, al tiempo que benefician al medioambiente y a los consumidores. Para ello, TCS cuenta con dos plataformas relacionadas pero distintas: una está centrada en las características de rendimiento de las plantas y la otra en los productos químicos respetuosos con el medioambiente que mejoran la eficacia de los productos químicos fitosanitarios.

Los productos de la plataforma química de TCS han demostrado un aumento de la eficacia de los fungicidas de entre el 20% y el 30%, lo que permite a los agricultores lograr un mayor control de las plagas con tasas más bajas de aplicación de fungicidas y, al mismo tiempo, hacer frente a la evolución de los patógenos resistentes.

https://texascropscience.com/

