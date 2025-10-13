Los últimos rehenes de Hamás se reencuentran con sus familiares más de dos años después

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los rehenes liberados este lunes por Hamás, como parte del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza han podido ya hablar con sus familiares e incluso reencontrarse con algunos de ellos, más de dos años después.

Uno de los casos más llamativos es el de los dos hermanos gemelos Gali y Ziv Berman, quienes se han vuelto a ver por primera vez después de que ambos fueran secuestrados durante los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y mantenidos en cautividad por separado hasta este lunes.

Varios más han podido hablar por videoconferencia con sus familiares, una vez han sido ya tratados por los servicios médicos, que han destacado el "buen estado" de todos ellos. En total, han sido 20 las personas que han regresado a territorio israelí, a la espera de que sean repatriados los cuerpos sin vida de otras 28.

Asimismo, están los que han acudido a las redes sociales para celebrar la vuelta con vida de sus allegados. La familia del rehén Eitan Mor, que se había mostrado muy crítica con los acuerdos de negociación anteriores, ha agradecido a las autoridades israelíes y a Trump que hayan hecho posible el regreso de todos ellos.

Después de los primeros chequeos médicos en instalaciones improvisadas en áreas cercanas a Gaza, los rehenes liberados han sido trasladados a hospitales situados en el centro de Israel, en donde está previsto que terminen de reunirse con el resto de sus familiares.

REUNIÓN CON LAS VÍCTIMAS

El presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se han reunido este lunes con familiares de las víctimas y con personas que durante estos más de dos años fueron rehenes de Hamás, antes de que el primero intervenga en la Knesset, el Parlamento israelí.

Está previsto que el presidente Trump se desplace después de su discurso ante el Parlamento hasta un centro médico en la ciudad de Ramat Gan, en donde serán tratados diez de los rehenes liberados este lunes, según 'The Times of Israel'.

Posteriormente, Trump viajará hasta la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde se representará la rúbrica de su plan de paz para Gaza ante la presencia de una veintena de líderes internacionales, entre ellos el propio Netanyahu.