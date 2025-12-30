Los usuarios de las autopistas de peaje estatales ahorran US$155 millones en 2025 por las bonificaciones.

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los usuarios de las autopistas de peaje de titularidad estatal se han ahorrado 155 millones de euros en 2025 gracias a la política de bonificaciones establecida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según ha indicado el departamento en un comunicado este martes.

En concreto, dichos descuentos se han aplicado en las vías AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 y han permitido un ahorro acumulado para los usuarios de 660 millones desde 2018.

Así, en algunas de estas autopistas (AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena), se previeron, desde la adjudicación de las concesiones, descuentos en los peajes proporcionales al número de trayectos realizados en cada una de ellas o tarifas reducidas en distintas franjas horarias.

COMPENSACIÓN A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS

A partir de 2006 se comenzaron a modificar varias de estas concesiones para incorporar bonificaciones de peaje, que se han visto ampliadas y reforzadas desde el año 2018 con ayudas similares específicas para autopistas concretas, y con la subvención temporal aplicable a todas las vías aprobada en 2022 para mitigar los efectos de la inflación.

En este sentido, la cartera liderada por Óscar Puente ha explicado que abona una compensación a las sociedades concesionarias de las autopistas por la aplicación de los descuentos, en algunas de las cuales colaboran económicamente las administraciones autonómicas.

Además, a finales de 2022, se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación en la subida de las tarifas de los peajes de todas las autopistas estatales para 2023 y se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años. De este modo, el ahorro generado para los usuarios entre 2023 y 2025 por la aplicación de esta medida asciende a más de 78 millones de euros, sufragados por el ramo de Transportes.

INVERSIÓN DE UNOS 55 MILLONES AL AÑO

El importe que se destinará para esta subvención en 2026 se estima en 15 millones de euros. Entrando al detalle, en cuanto a las bonificaciones en la autopista AP-9, estas comenzaron en 2006 con la aprobación del uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y A Coruña-Barcala mediante el pago de un 'peaje en sombra' por parte del Estado.

En 2021, se aprobaron las mayores bonificaciones en una autopista de peaje en España, destinadas principalmente a los vehículos ligeros habituales y a todos los vehículos pesados, con una inversión de unos 55 millones al año.

Asimismo, en diciembre de 2024 se aprobó un incremento del 50% de estas bonificaciones con una inversión de casi 28 millones de euros adicionales para cada año, con aplicación desde el 1 de enero de 2025.

De esta manera, desde el año 2018, el ahorro acumulado por estas bonificaciones de la AP-9 es de unos 420 millones. De su lado, en la autopista AP-66 se aprobaron en 2006 bonificaciones para vehículos pesados, que se incrementaron primero en 2022 y, posteriormente, en 2025.

EL AHORRO EN LA AP-68 DESDE 2018 ASCIENDE A CASI 100 MILLONES

De igual forma, los vehículos ligeros habituales gozan desde 2017 de ayudas que, a su vez, aumentaron en 2022 y que volvieron a subir durante 2024. Así, desde el año 2018 el ahorro acumulado para los vehículos pesados asciende a más de 44 millones de euros, y el de vehículos ligeros, a más de 17 millones.

Por último, en la AP-68 se han aplicado bonificaciones a los vehículos ligeros y pesados desde 2009, habiéndose producido la última actualización en 2021. En este contexto, desde el año 2018 el ahorro generado a los usuarios de la AP-68 alcanza casi los 100 millones de euros.

Igualmente, en abril de 2025 aprobaron bonificaciones en la autopista AP-53, destinadas principalmente a los vehículos ligeros habituales y a todos los vehículos pesados. Desde que estas medidas están en vigor, se ha producido un ahorro a los usuarios de esta vía de unos 2,9 millones de euros.

Para concluir, el Ministerio de Transportes ha destacado que todas estas cifras se basan en datos validados hasta el mes de septiembre del ejercicio 2025 y en una estimación de los importes para el último trimestre de 2025.