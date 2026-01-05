Los valores europeos de defensa alcanzan máximos de dos meses tras la crisis en venezuela

5 ene (Reuters) - Las acciones del sector de defensa lideraban las ganancias en ⁠Europa el lunes, tras ⁠la acción militar estadounidense en Venezuela el fin de semana, que respaldó la confianza en el ⁠sector. El índice ‌de ​empresas aeroespaciales y de defensa subía alrededor de un 3,2% ​a las 0902 GMT, hasta su nivel ‌más alto desde finales de octubre, frente ‌al alza del ​0,4% del índice paneuropeo STOXX 600.

Las alemanas Hensoldt, Rheinmetall, Renk avanzaban entre un 6% y un 7% y se situaban entre las mayores ganancias del STOXX. La italiana Leonardo crecía también en torno al 6% y la sueca SAAB sumaba un 6,7%, mientras que BAE Systems, ⁠Thales, Dassault Aviation subían cada una en torno al 4%. La española Indra ​también avanzaba un 6%.

Los analistas de Jefferies señalaron en una nota que el ataque estadounidense a Venezuela elimina uno de los puntos clave de la atención de Washington en política exterior, que ahora podría centrarse en Groenlandia y ⁠en alcanzar un alto el fuego en Ucrania, que ha sido ​un importante lastre para el sector.

El despliegue de tropas europeas en Groenlandia podría estar de nuevo en la agenda, señalaron los analistas.

"En ‍nuestra opinión, estos acontecimientos respaldarían hoy los nombres de la defensa europea, reforzando aún más la necesidad de aumentar rápidamente los presupuestos de defensa", señalaron.

Francia su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca y ​Groenlandia tras las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia.

(Información de Maria Rugamer y Anna Pruchnicka; edición de Amanda ‍Cooper; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)