Los valores europeos de defensa caen tras los avances en las negociaciones de paz en Ucrania
LA NACION
16 dic (Reuters) -
Los valores europeos del sector de la defensa retrocedían el martes después de que el lunes, tras dos días de conversaciones en Berlín, altos cargos estadounidenses de seguridad similares a las de la OTAN en el marco de un acuerdo de paz propuesto con Rusia.
Las acciones de Rheinmetall, Indra, Leonardo y Saab estaban entre las que más caían en el índice de referencia europeo STOXX 600, con pérdidas que oscilaban entre el 3,5% y el 5%. El índice aeroespacial y de defensa europeo perdía en torno a un 1,8% a las 0826 GMT. (Información de Emanuele Berro en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
