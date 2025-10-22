Los valores europeos de defensa suben tras el aplazamiento de la cumbre entre Putin y Trump

Los valores europeos de defensa suben después de que la cumbre prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se suspendiera de inmediato en Ucrania.

El subíndice aeroespacial y de defensa del STOXX sube un 1%, con lo que ha ganado un 66,4% en lo que va de año, incluida la sesión de hoy.

Las alemanas Rheinmetall, Hensoldt y Renk suben entre un 2,8% y un 5,5%.

La española Indra Sistemas y la francesa Thales suben un 1,3% y un 1,7%, respectivamente.

La noruega Kongsberg y la italiana Leonardo suben un 1,3% y un 2,3%, respectivamente.

Las británicas BAE System y Babcock International suben un 1,3% y un 2,1%, respectivamente.

(Información de Ozan Ergenay; edición en español de María Bayarri Cárdenas)