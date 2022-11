Los Veintisiete aprueban exigir a las empresas que publiquen información detallada sobre su huella ambiental

Los Veintisiete han dado este lunes su aprobación definitiva a la directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, lo que implica que exigir a las compañías que publiquen información detallada sobre su impacto en el medio ambiente, datos a los que podrá acceder cualquier persona interesada.

"Las nuevas normas harán que más empresas asuman su responsabilidad por las repercusiones que tienen en la sociedad y las orientarán hacia una economía que beneficie a las personas y al medio ambiente", ha explicado el ministro de Industria y Comercio de Chequia, país que ostenta la presidencia de turno, Jozef Síkela.

Las empresas tendrán que presentar información sobre la manera en que su modelo de negocio afecta a su sostenibilidad y sobre cómo influyen en sus actividades factores externos de sostenibilidad, de modo que los inversores y otras partes interesadas puedan estar mejor preparados para tomar decisiones informadas sobre estas cuestiones.

Con la aprobación de estas reglas, la Unión Europea (UE) pretende reforzar la rendición de cuentas de las empresas, evitar divergencias entre las normas de sostenibilidad y facilitar la transición hacia una economía sostenible.

La nueva norma modifica la directiva sobre divulgación de información no financiera de 2014 y refuerza las reglas vigentes en materia de divulgación de información no financiera, que ya no se ajustan a la transición de la UE hacia una economía sostenible.

Una vez concluida la ratificación de la directiva, los Estados miembro tendrán año y medio para trasladar la nueva norma a sus legislaciones nacionales.

Europa Press