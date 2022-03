Los Veintisiete avalan exigir a las grandes empresas un 40 por ciento de mujeres en puestos directivos

Los ministros de Asuntos Sociales de la UE han acordado este lunes defender una cuota de al menos un 40 por ciento de mujeres en los puestos directivos de las grandes empresas europeas, una medida que reclama Bruselas y que a√ļn debe ser negociada con la Euroc√°mara, despu√©s de que las negociaciones para un cambio en este sentido fracasaran hace casi una d√©cada cuando la Comisi√≥n Europea intent√≥ este cambio por primera vez.

"El acuerdo de hoy en el Consejo es un paso importante a favor de la igualdad", ha destacado la ministra francesa de Empleo e Inclusi√≥n Econ√≥mica y presidenta de turno de la UE, √Člisabeth Borne, en la reuni√≥n del Consejo, que ha apelado a acelerar las negociaciones con el Parlamento Europeo para adoptar este directiva.

Seg√ļn ha a√Īadido Borne, esta directiva contribuir√° a romper "el techo de cristal" al que todav√≠a se enfrentan las mujeres con "demasiada frecuencia" en el mundo laboral.

"Espa√Īa est√° por encima de la media europea en este momento. Hemos dado una orientaci√≥n favorable a esta directiva, sin embargo, es sorprendente que siga habiendo pa√≠ses que no lo consideren un elemento relevante", ha apuntado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de G√©nero, √Āngela Rodr√≠guez, en declaraciones a los medios a su salida del Consejo.

"La decisión de hoy muestra lo que hemos avanzando en temas de igualdad", ha agregado la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, sobre la norma respaldada por mayoría cualificada ante las reservas de algunas delegaciones.

La propuesta de directiva de la Comisi√≥n Europea apoyada en el Consejo da de plazo hasta 2027 para que las compa√Ī√≠as alcancen un 40 por ciento de mujeres en puestos directivos no ejecutivos. Las compa√Ī√≠as que no logren esta meta tendr√°n que aplicar criterios claros y neutros en la selecci√≥n de puestos directivos que justifiquen no cumplir esta cuota.

En este sentido, Rodr√≠guez ha lamentado que para ser aprobada la propuesta en el Consejo se hayan tenido que "rebajar" algunos de los elementos contenidos en la directiva, entre ellos retrasar el plazo hasta el 2027 para cumplir estos objetivos y que se excluyan de su aplicaci√≥n las peque√Īas y medianas empresas.

Los Estados miembros tambi√©n tendr√°n que asegurarse de que las compa√Ī√≠as priorizan a los candidatos cuyo g√©nero cuenta menor representaci√≥n cuando los aspirantes a un puesto cuenten con similar cualificaci√≥n y competencias profesionales.

La directiva contempla tambi√©n que los pa√≠ses que hayan puesto en marcha medidas a nivel nacional para lograr un mayor equilibrio en las c√ļpulas empresariales, podr√°n suspender los requisitos establecidos por esta directiva en lo que respecta a la selecci√≥n de candidatos, una excepci√≥n que se aplica tambi√©n a los pa√≠ses que hayan cumplido ya estos objetivos.

Rodr√≠guez ha lamentado que no se trate de medidas "m√°s obligatorias" y ha argumentado que en Espa√Īa, cuando se trata de "medidas obligatorias" se han mejorado los porcentajes de mujeres en los consejos de administraci√≥n. "En las empresas del Ibex, hemos pasado de un 19 por ciento del a√Īo 2015 a un 31 por ciento en el a√Īo 2020", ha destacado la secretaria de Estado de Igualdad.

Adem√°s, los gobiernos quieren que sean los Estados miembros y no las empresas quienes decidan cu√°l es el objetivo prioritario, si alcanzar un 40 por ciento de mujeres en puestos directivos no ejecutivos o bien el 33 por ciento de los miembros de la junta directiva.

Los Veintisiete han apoyado una propuesta que tiene su origen en la etapa de José Manuel Duro Barroso al frente de la Comisión Bruselas y que planteaba una cuota del 40 por ciento de presencia femenina en los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las empresas cotizadas. En 2012, la vicepresidenta Viviane Reding intentó sin éxito abordar esta medida.