Los Veintisiete encargan a Bruselas negociar con Canadá y Reino Unido compras conjuntas de armamento

BRUSELAS, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los Veintisiete han autorizado este miércoles por unanimidad a la Comisión Europea a iniciar negociaciones con Canadá y Reino Unido para permitir su participación en las compras conjuntas de equipos militares --el instrumento SAFE, por sus siglas en inglés--, en el marco del plan de rearme que aspira a movilizar 800.000 millones en la próxima década.

Las capitales han dado luz verde a nivel de embajadores a la posibilidad de negociar nuevos acuerdos de compras conjuntas con estos socios, aunque todavía queda pendiente su aprobación por parte de los ministros.

Este mecanismo, que ha adjudicado ya 150.000 euros en préstamos a 19 Estados miembro, entre ellos España, abre la puerta a la participación de otros países aliados, como es el caso de Canadá y Reino Unido, que podrán participar en proyectos seleccionados.

Los Estados miembro pueden ahora preparar sus planes nacionales de inversión, en los que describirán el uso de la posible ayuda financiera, que deberán presentar antes del 30 de noviembre.

Acto seguido, la Comisión analizará estos planes, también en función del margen fiscal disponible para inversiones y la viabilidad financiera global.