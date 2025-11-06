Los vendedores de lotería españoles piden un "Gordo" de Navidad mayor para igualar la inflación

6 nov (Reuters) -

Los vendedores de lotería españoles han instado al Gobierno a que aumente el precio de los billetes para el tradicional sorteo de Navidad del país y aumente el premio máximo conocido como el "Gordo" para mantener el ritmo de la inflación, dijo el miércoles el jefe de su principal asociación.

España se enfrenta a una contracción del coste de la vida que ha disparado los costes de la vivienda y la energía, mermando la renta disponible y -según los vendedores de lotería- el sueño de hacerse rico.

Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, el grupo que representa a las 4.100 administraciones de lotería españolas, dijo que el premio gordo no ha cambiado en 14 años, mientras que los precios han subido un 26%.

"Antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso", dijo a Reuters.

ANAPAL propone elevar el precio del décimo de 20 a 25 euros y el premio máximo de 400.000 euros a 500.000 euros por décimo premiado. Su propuesta ha sido enviada a la agencia estatal de loterías y al Ministerio de Hacienda. La agencia que organiza el sorteo de Navidad no quiso hacer comentarios.

Los vendedores de lotería dicen que la inflación y el aumento de los costes han mermado sus beneficios y quieren que su comisión sobre las ventas del sorteo de Navidad pase del 4,5% al 6%, en línea con otros sorteos nacionales.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Jesús Calero; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)