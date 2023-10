A Martín se le escapó el oro, mientras que Catalina logró un podio insospechado. Con todo, los pedalazos de los hermanos Vidaurre a sus bicicletas de montaña le dieron a Chile este sábado las primeras medallas de plata de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023.

Martín, bronce en los Panamericanos de Lima-2019, no escondió su decepción al cruzar la meta detrás del canadiense Gunnar Holmgren, quien le tomó ventaja en las dos últimas vueltas del recorrido por los senderos del Club Deportivo Universidad Católica.

"Hice todo lo que pude, me preparé todo el año. Se me escapó la de oro, era lo único que quería", dijo el chileno de 23 años.

Aunque luego, a modo de consuelo, recordó que la localía permitió que su familia y amigos lo vieran subir al podio, en plenas faldas de la cordillera de los Andes.

Y la escena, la de treparse al segundo escalón, se repitió más tarde para la familia chilena de pelos claros, esta vez con lágrimas de emoción por cuenta de la inesperada plata de Catalina, de 22 años, quien llegó por detrás de la canadiense Jennifer Jackson.

Su madre Sylvia y su padre Cristóbal, protegidos del frío capitalino con chaquetas rojas, la esperaron emocionados en meta. A ella, su segunda hija, que en marzo reveló que le fueron detectados unos trombos en los pulmones que le provocaban "dificultad al respirar y mucho cansancio".

"No puedo estar más contenta, fue un año muy difícil, me tocó superar una enfermedad (...) Ganar la plata fue irreal, en verdad todavía no me la creo", dijo extasiada y "contenta por compartir la plata con Martín".

- Pasión heredada -

Pese a las emociones encontradas, las preseas plateadas de las finales individuales masculinas y femeninas de ciclismo de montaña (cross country) quedaron en casa.

Y al alcance del responsable de contagiar a los hermanos Vidaurre del amor por el deporte de dos ruedas: el padre Cristóbal, excampeón panamericano de la modalidad, exmotociclista de enduro y piloto de rali de autos.

"Él tuvo mucho que ver con todo esto, incluso cuando chicos nos llevaba en 'bici' al colegio. Mi mamá también fue súper presente, apoyándolo en estas locuras", afirmó Catalina en febrero al diario La Tercera.

Cristóbal Vidaurre fue un destacado 'mountainbiker' en su juventud. Al ver que sus hijos compartían su gusto por los 'caballos de acero', se mantuvo en actividad compitiendo en pruebas sénior, para recorrer los circuitos con sus hijos, aconsejarles y darles 'tips'.

"Así les podía seguir entregando lo que a mí tanto me costó aprender", explicó a principio de año.

- El sueño olímpico -

A los ojos de los resultados la estrategia funcionó y sus hijos, especialmente Martín, quien se trepó a una bicicleta por primera vez con apenas dos años y medio de edad, pasean la bandera chilena en la élite del ciclomontañismo.

Apenas falló en llevar por el mismo camino a María, su hija menor, que juega voleibol.

El heredero varón (25º del ranking de la Unión Ciclista Internacional) ganó la medalla dorada del campeonato mundial sub-23 de 2021 y quedó en la posición 16 de los Olímpicos de Tokio-2020.

Su gran meta es conquistar el oro en los Juegos de París-2024, para los cuales la presea plateada obtenida en Santiago le otorgó puntos valiosos en el ranking olímpico.

Catalina, de su lado, por ahora está lejos de los primeros puestos. Ocupa la casilla 229 del escalafón UCI, pero ya mostró a sus adversarias su capacidad de sorprender.

Ambos hermanos se fundieron en un abrazo cuando el ciclomontañismo bajó el telón en Santiago. A diferencia de la mayoría de deportistas, el de los corredores Vidaurre es un vínculo de sangre, pero también de pedales y ruedas.

