Kobe Bryant en la portada del juego de básquet "NBA 2K24", Pelé y Johan Cruyff entre los íconos del nuevo "EA FC24". Los editores de videojuegos deportivos apuestan por viejas glorias para dirigirse a un público "intergeneracional".

Bryant, legendario jugador de los Lakers (1996-2016) que murió en un accidente de helicóptero en 2020, es el atleta de portada de NBA 2K24.

Y dos de los mejores futbolistas del mundo, Pelé y Johan Cruyff, reciben un homenaje póstumo con sus figuras estampadas en la portada de FC24 de EA Sports, junto a nuevos rostros como Erling Haaland y Alexia Putellas.

Sus respectivos editores estadounidenses, Take-Two y Electronic Arts, llevan mucho tiempo utilizando los nombres de los famosos para promocionar sus juegos, a veces incluso dedicándoles un modo de juego específico.

El año pasado, por ejemplo, fue Michael Jordan el protagonista de "NBA 2K23".

Julien Pillot, economista especializado en industrias culturales, explica a la AFP que el respaldo de grandes leyendas es una poderosa herramienta de marketing.

En su opinión, el costo, a menudo enorme, de conseguir la autorización de utilizar sus imágenes es "más que compensado" por las ventas que generan, tanto de los propios juegos como de las "tarjetas" necesarias para desbloquear contenido adicional.

Las empresas de videojuegos aprovechan el "aspecto intergeneracional" y añaden "un toque de nostalgia", afirma Pillot.

- Mantener el contacto -

Más allá del aspecto financiero, aparecer en estas simulaciones es una forma de que los antiguos deportistas se mantengan en contacto con el público más joven.

La leyenda francesa del fútbol, Zinédine Zidane, dijo a la AFP en junio que muchos niños pequeños le conocen ahora en gran parte por su aparición en "EA Sports FC", antes conocido como "FIFA".

"Los niños de ocho a diez años no me conocen, a menos que sus padres les hayan contado lo que hice en su día", dijo el ganador de la Copa del Mundo de 1998. "Es más a través de PlayStation [que me conocen], es un poco gracioso. Estoy acostumbrado".

Es una estrategia que los ejecutivos no tienen reparos en destacar.

"Mi hijo de siete años sólo sabe quién es Pelé por sus increíbles estadísticas en FC", dijo a la AFP David Jackson, vicepresidente de la marca EA Sports FC.

Según él, este juego ha permitido a los aficionados sentir un poco la magia de jugar con estrellas de generaciones anteriores.

Y funciona en ambos sentidos, según algunas de las estrellas implicadas, incluso las que no tienen una puntuación tan alta como la de Pelé.

"La gente de cierta generación me conoce por lo que hice sobre el terreno de juego. Lo que es interesante es que hoy te conocen a través [de los videojuegos]", declaró Robert Pires, también campeón del mundo en 1998, el pasado jueves en la fiesta de presentación del juego de EA en París.

Un niño de 12 años le dijo hace poco a Pires que sólo se había enterado de quién era jugando al videojuego.

"Le pregunté: '¿Soy bueno? "Me dijo: 'Eres bueno, pero eres lento'", contó el francés, exjugador de Arsenal.

yk-gc/jxb/jj/meb/mar