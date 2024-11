Los votantes de EEUU miran a los del partido rival con creciente hostilidad

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentó explicar esta semana que en realidad no piensa que los seguidores de Donald Trump sean “basura”, pero eso no significa que otras personas no crean que la etiqueta a veces es adecuada.

“Diría que algunos de ellos son basura”, dijo Samantha Leister, de 32 años, quien fue a ver a Kamala Harris en un mitin en Harrisburg, Pensilvania.

¿Y respecto al resto? Leister, cuyos padres y suegro apoyan a Trump, dice que están “equivocados”.

Ese mismo día, en el mitin de Trump en Green Bay, Wisconsin, la idea de votar por Harris era imposible de imaginar.

“Solo pienso que son ignorantes y creen todas las mentiras”, dijo Shawn Vanderheyden, de 44 años, quien fue a ver a Trump con su esposa y dos hijas pequeñas. “Es lamentable”.

Vanderheyden aún tiene fe en algunas personas que apoyan a la vicepresidenta demócrata, diciendo “espero que abran los ojos”.

La verdad perdurable de la política estadounidense —una que sin duda sobrevivirá a la controversia sobre los comentarios de Biden y la campaña presidencial de este año— es que muchos votantes de Trump y Harris se ven mutuamente con desdén y suspicacia. En el mejor de los casos, se sienten confundidos por las personas que apoyan al otro partido y nerviosos por el futuro del país después de las elecciones.

El recelo entre los estadounidenses no es nuevo, pero las entrevistas con votantes en estados clave revelan que solo está agravándose y volviéndose más insuperable. Ha dividido a familias y amigos, y ha impulsado a las personas a adentrarse más en sus propias tribus políticas.

Algunos dijeron que creen que el país se dirige hacia una división aún más dramática.

Braxton Wadford, de 20 años, predijo que habría un ”éxodo masivo” de estadounidenses después de las elecciones, sin importar quién gane. Dijo que la gente de los dos bandos no puede imaginar vivir bajo el liderazgo del partido opuesto.

“El sueño americano se está convirtiendo en dejar Estados Unidos”, dijo Wadford, quien votó de forma anticipada por Trump en Carolina del Norte.

Jennifer Phelan, de 60 años, ha trabajado como voluntaria para la campaña de Harris en el mismo estado, animando a votantes indecisos a inclinarse por la vicepresidenta. Está nerviosa por las elecciones y no puede entender por qué están tan reñidas.

“Simplemente parece mucho como un dibujo animado de bien y mal”, dijo en el mitin de Harris en Raleigh.

La animosidad política crece desde hace tiempo, reforzada por acontecimientos históricos. Se han producido una pandemia global, una insurrección violenta en el Capitolio de Estados Unidos y protestas nacionales sobre la injusticia racial, y eso fue solo en el lapso de un año.

El Centro de Investigaciones Pew encontró que los demócratas y republicanos son cada vez más propensos a ver a los miembros del otro partido como poco inteligentes, perezosos, inmorales o deshonestos. Y casi todos tienen una visión muy o algo desfavorable del partido opuesto, según una encuesta de AP-NORC de septiembre.

Travis Waters, de 54 años, dijo que los seguidores de Trump están “desconectados de la realidad”. No tiene a nadie cercano a él que sea seguidor de Trump, y no tiene ganas de añadir ninguno.

“Creería que las personas con las que elijo asociarme no son personas que apoyan invadir el Capitolio, decir que los haitianos están comiendo mascotas y mentir”, dijo Waters mientras esperaba en la fila para el evento de Harris en Harrisburg.

Trump ha sido una figura dominante en la política estadounidense durante casi una década, que ha contribuido a la polarización al demonizar a sus oponentes políticos y fomentar una sensación de persecución entre sus seguidores.

“Miren cómo los han tratado”, dijo en uno de sus mítines esta semana. “Los han tratado como basura”.

Fue una referencia a los comentarios de Biden después del reciente evento de Trump en Madison Square Garden, donde un comediante llamó a Puerto Rico una “isla flotante de basura”.

Durante una llamada de campaña organizada por el grupo de defensa hispano Voto Latino, Biden dijo que “la única basura que veo flotando ahí fuera son sus seguidores. Su demonización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense”.

Biden insistió más tarde en que se refería a los mensajes, no a los seguidores de Trump. Y Harris dijo que no está de acuerdo “con ninguna crítica a las personas en función de por quién votan”.

Norma Jeffcoat, de 72 años, dijo que se sentía herida por la crítica sobre su apoyo a Trump.

“Tengo seres queridos que piensan que estoy votando a un racista”, dijo en un mitin en Carolina del Norte. “Me rompe el corazón. Amo mucho a mi país”.

Jeffcoat siente una devota lealtad por el expresidente, quien dijo ha sufrido injustamente a través de procesos penales, ataques políticos y intentos de asesinato.

El viento ha roto una bandera de Trump colgada fuera de su casa, pero rechazó el plan de su esposo de reemplazarla.

“Dije ‘no’”, dijo Jeffcoat. “Se quedará ahí hasta después de las elecciones porque simboliza todo lo que él ha pasado”.

Nick Sandquist, de 47 años, dijo que Trump era un hipócrita al criticar a Biden por su comentario de “basura”.

“Es irónico que Donald Trump use los insultos para su ventaja”, dijo en un mitin de Harris en Wisconsin. “No somos del tipo que tienes que preocuparte por asaltar el Capitolio”.

Dijo que ocasionalmente habla sobre las elecciones con su hermano y su padre, quienes apoyan a Trump, pero “no va muy bien”.

Fue un comentario habitual entre otras personas, que dijeron que hablar de política da más problemas de los que merece.

“Todo lo que decimos, ellos tienen una respuesta ridícula”, dijo Debi Franz, de 66 años. “Es terrible decirlo porque ya no tenemos muchas conversaciones. Es infructuoso”.

Su esposo, Phil, de 68 años, estuvo de acuerdo.

“Simplemente lo evito”, dijo mientras esperaban que Harris subiera al escenario en Madison.

Pero al menos una persona decidió intentarlo esta semana.

Annette Uhlenberg, de 52 años, asistió al mitin de Harris en Raleigh y dijo que se sintió inspirada por su charla sobre superar desacuerdos políticos.

Así que tomó una foto con su cartel de campaña, escribió un mensaje sobre poner “al país por encima del partido” y lo envió a tres de sus amigos que cree que votarán por Trump.

Ninguno de ellos respondió de inmediato.

Pero quizás, Uhlenberg espera, “al menos abre la puerta para la conversación”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP