Los votantes ven a Harris más favorablemente que en julio: sondeo AP-NORC

WASHINGTON (AP) — Hasta hace poco, Lillian Dunsmuir de Bullhead City, Arizona, “realmente no pensaba” en Kamala Harris y no tenía opinión sobre la vicepresidenta estadounidense. Pero ahora le gusta lo que está viendo.

“Es divertida. Pienso que es muy inteligente. Habla bien”, dijo Dunsmuir, una agente inmobiliaria de 58 años. “Me sentiría segura con ella porque creo que sabe manejarse con líderes extranjeros. Me gusta porque está a favor del derecho a decidir, y yo también”.

Los votantes ven a Harris un poco más favorablemente que en julio, justo después de que el presidente Joe Biden abandonó la contienda, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La candidata presidencial demócrata ahora es vista más positivamente que negativamente. Los índices de favorabilidad del expresidente Donald Trump se mantuvieron estables, aunque la encuesta se realizó antes del aparente intento de asesinato del candidato republicano en su campo de golf en Florida el domingo.

Según la encuesta, casi 50% de los votantes tiene una opinión algo o muy positiva de Harris, y el 44% tiene una opinión algo o muy negativa. Se trata de un pequeño cambio desde finales de julio, justo después de que Biden abandonó la contienda, cuando las opiniones sobre Harris eran ligeramente más desfavorables que favorables. Mientras tanto, 6 de cada 10 votantes tienen una opinión algo o muy desfavorable de Trump, y casi 4 de cada 10 tienen una opinión algo o muy favorable de él.

Los cambios de opinión sobre figuras nacionales como Biden, Trump o Harris han sido raros en los últimos años. El índice de favorabilidad de Trump no varió durante el verano, a pesar de una condena por un delito grave, un intento de asesinato en Pensilvania y un nuevo oponente en la contienda presidencial.

Pero Trump ha prevalecido en el pasado con índices de favorabilidad igualmente bajos. Ganó las elecciones de 2016 a pesar de ser ampliamente impopular, y estuvo cerca de ganar en 2020 en condiciones similares.

La encuesta también encontró que alrededor de un tercio opina que la frase “cambiar el país para mejor” describe extremadamente o muy bien a Trump o Harris, lo que sugiere que los votantes mantienen cierto pesimismo sobre sus opciones en la carrera.

“Todo el mundo habla de lo polarizados que estamos. No creo que las elecciones resuelvan eso”, dijo Sean Luebbers, de 55 años, quien trabaja como profesor de historia en una secundaria en Upland, California, y apoya a Harris. “No veo a Harris resolviendo eso. Creo que gran parte del daño ya está hecho, así que no tengo esperanzas de que las elecciones resuelvan eso. Ahora mismo se podría llamar triaje. No podemos empeorar las cosas”.

Aun así, hay otras señales en la encuesta de que la llegada de Harris a la escena nacional va bien. Es más probable que los votantes digan que Harris sería una buena presidenta y que el expresidente republicano no sería un buen presidente. Aproximadamente la mitad de los votantes dice que Harris sería una buena presidenta, mientras que el 36% opina lo mismo de Trump. Y los votantes piensan que Harris tiene más posibilidades de ganar las elecciones en noviembre, aunque una proporción sustancial dice que los candidatos tienen las mismas probabilidades de ganar o no tienen una opinión.

En otro hallazgo potencialmente prometedor para Harris, los votantes independientes la ven un poco más favorablemente en comparación con Trump, aunque una proporción considerable de independientes ven a ambos candidatos de manera negativa. Entre los independientes, 3 de cada 10 dicen que no saben lo suficiente para decir si Harris sería una buena presidenta, mientras que 1 de cada 10 dice lo mismo sobre Trump, lo que sugiere que la vicepresidenta tiene más espacio para ganar terreno que su rival en esa medida.

Por otra parte, 6 de cada 10 votantes dicen que la frase “dirá cualquier cosa para ganar las elecciones” describe a Trump “extremadamente” o “muy” bien, comparado con 4 de cada 10 que opinan lo mismo sobre Harris.

Es más probable que los votantes digan que la frase “cambiaría el país para mejor”, describe a Harris extremadamente o muy bien. También es más probable que vean a más a Harris como alguien que lucharía por personas como ellos.

A pesar de los intentos de Trump de presentar a Harris como una alternativa débil, es igualmente probable que los votantes piensen que Trump y Harris son lo suficientemente duros para ser presidentes.

“Creo que ese era su mayor problema: él era un líder fuerte y no les gustaba”, dijo sobre Trump Pat Brumfield, una administradora jubilada de 71 años de Glenwood, Virginia Occidental. Esa fortaleza, señaló, podría beneficiar al país ahora.

“Creo que lo necesitamos”, dijo Brumfield, quien se describe como una demócrata de toda la vida, pero dijo que se ha desilusionado con el partido y no votará por Harris.

En ambos lados del pasillo político, los votantes republicanos y demócratas tienen sentimientos más fuertes hacia su oponente que hacia el candidato de su propio partido. Por ejemplo, los votantes demócratas eran más propensos a decir que Trump no mejoraría el país ni lucharía por personas como ellos que a decir que Harris haría estas cosas.

Los republicanos están un poco más divididos sobre Trump que los demócratas sobre Harris en algunos atributos. Casi un tercio de los votantes republicanos dice que “dirá cualquier cosa para ganar las elecciones” describe muy o extremadamente bien a Trump, mientras que sólo el 15% de los votantes demócratas dice lo mismo sobre Harris.

Mientras tanto, los votantes demócratas ahora tienen sentimientos positivos más fuertes hacia Harris que los votantes republicanos hacia Trump. Nueve de cada 10 votantes demócratas tienen una opinión algo o muy favorable de su candidato, mientras que alrededor de 8 de cada 10 votantes republicanos dicen lo mismo sobre Trump.

“Creo que ella realmente entiende, y creo que entiende lo caro que es el cuidado infantil, lo imposible que es para quienes compran una vivienda por primera vez comprar algo”, dijo Chanda Harcourt, una escritora de 54 años de Albuquerque, Nuevo México, que apoya a Harris. “Ella realmente lo domina”.

___

Cooper informó desde Phoenix.

___

La encuesta a 1.771 votantes registrados se realizó del 12 al 16 de septiembre de 2024 utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak de NORC representativa de la población estadounidense. El margen de error es de +/-3,4 puntos porcentuales.

AP