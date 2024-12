Los Wizards superan récord de Jokic y rompen racha de 16 derrotas al vencer 122-113 a los Nuggets.

WASHINGTON (AP) — Los Wizards de Washington sobrevivieron a un récord personal de Nikola Jokic con 56 puntos al vencer 122-113 a los Nuggets de Denver el sábado por la noche.

Jordan Poole anotó 39 unidades y ayudó a romper una racha de 16 derrotas consecutivas de los Wizards.

Jamal Murray (isquiotibiales), Aaron Gordon (pantorrilla) y Dario Saric (tobillo) estuvieron ausentes por Denver, lo que dejó a Jokic como una especie de espectáculo unipersonal para los Nuggets. Tomó 38 tiros de campo — también un máximo de carrera — y obtuvo 16 rebotes y ocho asistencias.

Pero Washington siempre tenía una respuesta para Jokic.

Los Wizards (3-18) ganaron por primera vez desde el 30 de octubre. Su racha de 16 juegos empató un récord de la franquicia.

Poole logró un máximo de carrera de nueve triples, y Washington como equipo hizo 16. Denver acertó 5 de 24, razón por la cual los Nuggets no pudieron aprovechar completamente el dominio la producción de Jokic.

Los Wizards ganaban 69-57 al medio tiempo, y aunque Jokic anotó 23 puntos en el tercer cuarto, Washington todavía estaba arriba por seis cuando él se fue al banquillo al inicio del cuarto. Denver estaba abajo 108-95 cuando regresó con 7:35 restantes.

Fue un gran juego para Jokic, pero el hecho de que no fuera un triple-doble — no tuvo suficientes asistencias — fue una señal de que Denver no tenía suficiente equilibrio. Julian Strawther sí tuvo una noche decente saliendo desde el banquillo con 18 puntos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.