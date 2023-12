La nueva edición de los enerTIC Awards ha reconocido los proyectos más innovadores y los directivos más comprometidos con los últimos avances en sostenibilidad, digitalización y eficiencia energética, y ha destacado Smart Building Terrassa del Ajuntament de Terrassa y a Juan Manuel García, CIO & CDO de Repsol, como mejores proyecto y directivo de 2023, respectivamente.

La Plataforma enerTIC.org ha destacado un año más la labor de empresas y directivos comprometidos con la mejora de la eficiencia energética, el impulso de la tecnología y la sostenibilidad en la ceremonia de entrega que se ha celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Madrid).

La XI edición de los enerTIC Awards, con el patrocinio de Telefónica Empresas, ha reconocido este jueves 15 proyectos y once directivos, tanto del sector público como privado. También ha entregado el premio a 'Mejor Proyecto 2023' a 'Smart Building Terrassa: Los edificios construyen la ciudad digital', del Ajuntament de Terrassa, y a 'Mejor Directivo 2023' a Juan Manuel García, CIO & CDO. Repsol.

Por categorías, los proyectos galardonados son: Flota de hidrógeno, Vecttor (Industrial Decarbonization), SMOU, B:SM, Barcelona Serveis Municipals (Smart Mobility), Sistema Inteligente USPD: Ultrasonidos Pauta Dinámica, Mercedes Benz España (Smart Factory), Monitorización IIoT de purgadores de vapor y válvulas, Cepsa (I+D+I for a Sustainability), IA4BAT, Capital Energy (Smart Renewable Technology), Monitorización digital de puesta a tierra, EDP REDES España (Smart Energy Operations), Sostenibilidad en la operación de la red eléctrica mediante la reposición automática del servicio y guiado avanzado a las brigadas de operación local, UFD (Smart Grid), Programa de proyectos para las dos principales Direcciones Generales de Redeia, Transporte y Operación, en el que les acompañamos en el Journey to Cloud basado en AWS dentro del ámbito de transformación digital de la compañía, REDEIA (Smart Solutions and Services), Digitalización de los Noon Reports de transporte marítimo de GNL, Naturgy (Sustainable infrastructures), Compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector de la salud, Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud MP (organización dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía (Low-Carbon Economy), Smart Building Terrassa: Los edificios construyen la ciudad digital, Ayuntamiento de Terrassa (Smart Buildings), La Palma Smart Island, Cabildo de la Palma (Smart Cities), Benidorm Destino Turístico Inteligente y Sostenible, Ayuntamiento de Benidorm (Smart Territories and Tourism), TWINHOTEL, Nuevo gemelo digital para la gestión integral de la seguridad y eficiencia energética de establecimientos hoteleros, IDEA INGENIERIA (Smart Product) y Digital & Disruptive Startups: DigiACV.Digitalización de los procesos de recogida de datos ambientales como herramienta de competitividad y de transición ecológica y digital de las empresas del sector hábitat, AEICE - Obras y Contratas San Gregorio y en Reciclados Sostenibles RECSO (Digital & Disruptive Startups).

En las categorías de directivos, los galardonados han sido los siguientes: Mª José Muñoz, directora general de Industria y de la Pyme. Central Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Administración Pública); Cristina Aparicio, directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid (Administración Autonómica); Alicia Izquierdo, teniente de alcalde nº 4, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana del Ayuntamiento Málaga (Administración Pública Local); Esther Vázquez, directora Operaciones, Seguridad y Workplace de Carrefour (Industria Inteligente); Miguel Ángel Iglesias, CIO. Seat & Cupra (Transporte Inteligente); Leonor Rodríguez, jefa de la división de Transformación Digital de Emasesa (Competitividad Energética); Juan Manuel García, CIO & CDO. Repsol (Infraestructuras eficientes y sostenibles); Bassam Al-Zarif, director de Tecnología de la Información. REDEIA (Impulso a la Innovación Tecnológica); Ernesto Barceló, Chief ESG Officer de Gestamp (Fomento cultura ESG); Jesús Chapado, Director de Innovación. Naturgy Innovahub (Apoyo al Emprendimiento y ecosistema Startup); y Estibaliz Goñi, directora de Procesos y Tecnología. I-DE, de Grupo Iberdrola (Women Leader).

Todos los proyectos finalistas aparecen en la XII Guía de Referencia Smart Energy 'Buenas prácticas, Soluciones, 100 proveedores fundamentales y Tendencias 2024', presentada en el marco de esta celebración.

Desde 2013, la Plataforma enerTIC.org organiza estos premios a la innovación y la mejora de la competitividad energética a través de la digitalización. En la presente edición se han presentado más de cien proyectos, y ha contado con la presencia de cerca de 200 directivos de organizaciones públicas y privadas de diferentes sectores (industria manufacturera, agroalimentaria, energía, transporte, *) y de Administraciones Públicas.

El nuevo paradigma de la sostenibilidad

Durante la ceremonia se ha destacado la importancia de seguir acelerando la transformación energética y digital de industrias, ciudades e instituciones, para catalizar el avance hacia una economía más sostenible y competitiva. Así como el apoyo imprescindible de la innovación y el desarrollo tecnológico para que esta transformación cubra los nuevos requerimientos del mercado y sociedad en general.

En concreto, se han centrado en la fecha objetivo marcada por Europa, el 2030, una meta que desde la organización califican que "ambiciosa", y que para ser alcanzada entienden que requiere la implicación y colaboración de todo el ecosistema, para avanzar hacia soluciones más sostenibles, conjugar la necesidad de ser más eficientes y optimizar los costes energéticos y dar cumplimiento a las nuevas regulaciones.

Por otra parte, enerTIC.org ha resaltado su objetivo de seguir fortaleciendo su ecosistema, incrementando su alcance y representatividad. Asimismo, ha presentado oficialmente la nueva edición de la Guía Smart Energy y un primer avance del Plan de Actividades previsto para 2024, en línea con los intereses y objetivos de las empresas asociadas, e incluyendo ya la próxima edición del Smart Energy Congress, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre de 2024, en Madrid.