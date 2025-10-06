Los Yankees se aferran al deseo de poder remontar un 0-2 adverso en serie contra Toronto

NUEVA YORK (AP) — Los bebés Bellinger están entre los pocos aficionados de los Yankees que no están preocupados por el déficit 0-2 de Nueva York ante Toronto en su serie divisional de la Liga Americana.

Caiden tiene tres años y su hermana Cy tiene dos.

"Estuvieron en el juego ayer, y dijeron que estaba muy ruidoso", recordó su padre Cody el lunes. "Eso es todo lo que se dieron cuenta".

Nueva York fue derrotado por paliza dos veces en Toronto, 10-1 y 13-7. Los Azulejos anotaron la mayor cantidad de carreras de cualquier equipo en sus dos primeros juegos de postemporada.

Los equipos que toman una ventaja 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han ganado 80 de 90 veces, incluyendo 54 barridas. Nueva York ha logrado la remontada dos veces, en 2001 liderado por Derek Jeter y su lanzamiento de revés al plato en el Juego 3 contra Oakland, y en 2016 contra Cleveland. Entre los equipos que van 2-0 en el formato actual de 2-2-1, 31 de 34 han avanzado.

"Lo abordamos como realmente lo hemos hecho toda la temporada, pero aún más específicamente, las últimas seis, ocho semanas donde sentimos que hemos estado jugando con mucho en juego cada día", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “El objetivo será tratar de ganar hoy, punto, y no adelantarnos a eso e incluso mantenerlo simple”.

El zurdo Carlos Rodón (18-9) abrirá por los Yankees y Shane Bieber, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2020, lo hará por los Azulejos. Rodón permitió tres carreras en más de seis entradas para una decisión sin resultado en una victoria del Juego 2 de la serie de comodines sobre Boston la semana pasada, desperdiciando ventajas de 2-0 y 3-2. Fue retirado después de lanzar ocho bolas seguidas comenzando el séptimo.

Mientras Rodón fue décimo en la Liga Americana con 203 ponches, los bateadores de los Azulejos abanicaron 1099 veces, solo tres por encima del total más bajo de las Grandes Ligas de Kansas City.

"Fuerzan las cosas. Ponen la bola en juego", dijo Rodón. “Hay momentos en los que necesitas un ponche, y simplemente no encuentras la manera”.

Bieber reapareció el 22 de agosto tras una cirugía Tommy John en abril de 2024 y el derecho de 30 años registró un récord de 4-2 con una efectividad de 3,57 en siete aperturas, la última el 26 de septiembre. En un limitado tamaño de muestra, los derechos le batearon .297 y los zurdos .156.

Lanzó un juego de postemporada en el Yankee Stadium una vez antes, una decisión sin resultado para Cleveland en la serie divisional de la Liga Americana 2022 cuando permitió dos carreras en cinco innings y dos tercios, con un jonrón de dos carreras de Giancarlo Stanton en la primera entrada hacia lo corto del jardín derecho.

"Es un lugar divertido, un ambiente divertido, si lo aceptas de buena gana", dijo Bieber. "Afortunadamente, he tenido esa experiencia antes del martes. Creo que se trata de mantener la perspectiva.

Qué oportunidad increíble es para mí personalmente y luego para este equipo, también.

Buscando llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2016, Toronto usará gorras con paneles blancos, un estilo utilizado regularmente desde la creación del equipo en 1977 hasta 1993, cuando los Blue Jays ganaron su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. El modelo retro se ha utilizado ocasionalmente con el logotipo moderno del pájaro desde 2015, incluyendo durante una promoción de fin de semana del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas del 25 al 27 de julio, cuando los Azulejos ganaron dos de tres en Detroit durante una serie de cuatro juegos.

A sugerencia del relevista Jeff Hoffman, los Azulejos cambiaron a las gorras retro el 25 de septiembre después de perder seis de siete y caer en un empate con los Yankees por el liderato de la División Este de la Liga Americana. Toronto venció 6-1 a Boston con las gorras de visera blanca y las ha usado en cada juego desde entonces, excepto en un partido del viernes con uniformes Nike Connect. Los Blue Jays tienen un récord de 5-0 con las gorras retro desde el cambio.

“No empaqué otro sombrero”, dijo el manager John Schneider.

