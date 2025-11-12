Loterías narra un cuento de Navidad en el spot del sorteo 2025: ¿Quién enmarcaría un décimo premiado hace 30 años?

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado este miércoles su tradicional campaña para El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que presenta como un cuento de Navidad, donde las cosas improbables suceden, con el lema '¿Quién enmarcaría un décimo premiado hace 30 años?'.

En la campaña de este año, los protagonistas, Vero y su pareja, encuentran en el Rastro de Madrid, por casualidad, un décimo de lotería de Navidad enmarcado, lo que llevará a la joven a tratar de averiguar para qué alguien hubiera hecho algo así y qué podría haber ocurrido para no cobrarlo.

De esta forma y tras el hallazgo, Vero iniciará una obsesiva investigación para descubrir que detrás del décimo premiado con un quinto premio había escrito un mensaje, algo mucho más importante que el premio en metálico.

Vero y su novio llegarán a casa del dueño del boleto, un anciano. Allí le conocerán a él, a su hija y a su nieto, quienes, al igual que la pareja, se darán cuenta de que el protagonista de la historia había enmarcado el décimo porque era el anuncio de que iba a convertirse en abuelo.

Comedia, suspense, romance, misterio y amor se mezclan en la campaña desarrollada por la agencia Proximity Madrid. Este año, la fase de preproducción ha reproducido El Rastro de Madrid, unas oficinas o una clase de yoga. El rodaje tuvo lugar en diferentes zonas de Madrid capital y alrededores.

La campaña se ha materializado en un anuncio para televisión, cuñas de radio, líneas gráficas en las cuatro lenguas oficiales del Estado --castellano, catalán, euskera y gallego, en todos los puntos de venta y también digital.

El coste asciende a $749.000, un presupuesto inferior al del año pasado que superó los $800.000. Según ha explicado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, es una buena relación "calidad-precio".

Sobre la campaña, Jesús Huerta ha destacado que este año los valores les han llevado "a crear una historia con forma de cuento de Navidad donde, como una gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño, se resaltan a través de los sentimientos las cosas más importantes en la vida".

"Porque la Lotería de Navidad representa un sentimiento que se expresa a través de cada décimo que se comparte, de cada persona de la que nos acordamos cuando tenemos un décimo en nuestras manos", ha señalado.