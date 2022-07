Lothar Matthaus: "Alemania siempre será una de las favoritas para ganar el Mundial"

El exfutbolista Lothar Matthaus aseguró este jueves que la selección alemana "siempre será una de las favoritas" para levantar la Copa del Mundo, con un equipo "que no debe temer a las grandes naciones" y con "gran potencial" de cara a Qatar 2022.

Alemania siempre será una de las favoritas. Sin embargo, tanto en el último Mundial como en la Eurocopa, no lo hicimos bien. Nuestros malos resultados no fueron los que estábamos acostumbrados. Espero que hayamos aprendido de estos malos resultados. Creo que tenemos un equipo que no debe temer a las grandes naciones como Brasil, Argentina, Italia, Inglaterra y la actual campeona del mundo, Francia", afirmó Matthaus en declaraciones a la organización del Mundial de Catar.

La leyenda alemana destacó que 'Die Mannschaft' tiene "un buen equipo con un gran potencial, un buen espíritu de equipo y una buena mezcla de jugadores jóvenes y experimentados". "El equipo se ha dado cuenta de que tenemos que volver a jugar como una unidad cohesionada, algo que no hicimos en Rusia 2018. A ningún equipo del mundo le gusta jugar contra Alemania por la gran calidad del fútbol que practicamos. Sin duda, Alemania es un equipo que figura entre los favoritos", añadió.

Matthaus, el futbolista con el récord de participaciones en mundiales y cuádruple campeón de la Champions, recordó además el factor sentimental que supone jugar un Mundial. "Es el acontecimiento futbolístico por excelencia, y vivirlo como jugador es lo mejor. Tuve la suerte de vivirlo también como periodista y como aficionado. Todavía se me pone la piel de gallina cuando recuerdo el Mundial de 1966. En definitiva, un Mundial tiene todo lo que uno se puede imaginar", aseveró.

"Es un momento que nunca olvidaré. La forma en que nos unimos como equipo, el increíble apoyo de nuestros aficionados. Todo el país hablaba de fútbol, lo que es de esperar en un país apasionado por el fútbol como Italia. En aquel momento, yo jugaba en el Inter de Milán, lo que lo hizo aún más especial. El Mundial trajo mucha euforia, entusiasmo y unión. Como capitán, ganar el partido final contra Argentina es un momento inolvidable. Cuando miro las fotos del torneo, me traen muchos recuerdos imborrables", comentó sobre el título en el mUndial de Italia 1990.

Finalmente, puso en valor la importancia que supone celebrar el Mundial en países y continentes que hasta ahora no lo había acogido. Creo que todos los continentes tienen derecho a albergar el torneo en algún momento. La gente de todo el mundo siempre quiere organizar un Mundial. Aunque Catar no tiene el mismo pedigrí futbolístico que Alemania, Inglaterra, España, Brasil o Argentina, el entusiasmo por el juego y el torneo es real. Espero que vivamos un gran evento en Qatar", zanjó.