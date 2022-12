Louis Van Gaal, el 'abuelo' excéntrico del Mundial

"Le voy a dar un abrazo al terminar", dijo Louis Van Gaal al periodista senegalés Pape Mahmoud Gueye durante una conferencia de prensa en Catar. El seleccionador de Países Bajos se lo dio después en la sala, confirmando una vez más su tendencia a saltarse el guión.

"No tengo ninguna pregunta para usted. Esta es una oportunidad para decirle que soy un fan desde los tres años", había afirmado Gueye. "No estoy acostumbrado a que me digan ese tipo de cosas", admitió Van Gaal, que el viernes tendrá el reto de enfrentarse a la Argentina de Lionel Messi en cuartos de final de Catar-2022.

Declaraciones altisonantes, bromas con efusividad desbordada o métodos poco ortodoxos: Van Gaal suele ser una caja de sorpresas, navegando a sus 71 años entre los golpes de genialidad y un carácter imprevisible.

Sus conferencias de prensa y entrevistas pueden dar pie a titulares inesperados y la prensa de su país le apodó "El Pelícano" por su tendencia a 'abrir mucho el pico'.

El Van Gaal enfadado y el Van Gaal divertido conviven en su personalidad.

En el Mundial de Catar, donde llegó como el seleccionador de más edad entre los 32 equipos participantes, le preguntaron por su tono bronceado de piel y él sorprendió con la respuesta.

"Mi madre estaba con las mejillas sonrosadas en su ataúd cuando murió. Es una cuestión de genes", aseguró entonces.

El diario De Telegraaf de su país se hizo eco en los inicios del Mundial de un vídeo en el que realizaba en tono de broma una insinuación de carácter sexual a su esposa Truus, con la que comparte su vida después de haber enviudado muy joven, a mediados de los años 1990.

"Puedes venir al hotel. A mi habitación. Para estar juntos", le dijo.

En su aparente buen humor y relajación en Catar tiene que ver una vivencia que ha marcado un antes y después para él, la de superar recientemente un cáncer de próstata.

- "¡Siempre negativa, nunca positiva!" -

En otras épocas del pasado tenía una reputación menos afable.

El FC Barcelona tuvo dos etapas (1997-2000 y 2002-2003) y protagonizó también momentos impactantes.

"¿Cómo yo tengo que explicar? Tú eres muy malo, ¿no?, muy malo. ¡No, no, no, no! Tú eres muy malo ¡Roto el pacto de vestuario! (da un puñetazo en la mesa) ¡La interpretación siempre negativa! ¡Siempre negativa, nunca positiva!", se enfadó con un periodista que le había realizado una pregunta durante una conferencia de prensa, esforzándose en hablar en español, en diciembre de 1999.

La escena tuvo un amplio impacto mediático en su momento en España y generó numerosas parodias e imitaciones.

Gerard Piqué ha contado que cuando tenía 13 años conoció a Van Gaal y para impresionarle le dijo que quería jugar en el primer equipo del Barça, a lo que el técnico respondió empujándole, tirándole al suelo y diciendo "Tú no ser fuerte para ser defensa".

En su etapa al frente del Manchester United (2014-2016) también brindó momentos para el recuerdo.

Se enfadó muchísimo con un juez de línea durante un partido entre su equipo y el Arsenal, quejándose de que el atacante francés Olivier Giroud se había tirado. Para ejemplificarlo no se le ocurrió nada más que tirarse al césped, a sus entonces 65 años, y simular ese 'piscinazo'.

Un periodista le preguntó por un enfrentamiento entre su jugador Marouane Fellaini y un rival del Leicester.

"Nadie debe tirar del pelo a otra persona. Eso solo se permite en el sexo sadomasoquista", respondió.

En otro momento intervino durante una fiesta de final de temporada del Manchester United para pedir un aplauso a una saxofonista a la que nadie hacía mucho caso.

En principio, Catar-2022 es el último vuelo del 'Pelícano' Van Gaal, pero en los últimos días se ha rumoreado un posible interés de Bélgica, después de la eliminación en la primera fase en este Mundial y la dimisión del entrenador español Roberto Martínez.

"Bélgica es un magnífico país, con gente muy amable... ¡Pero tenéis que convencer a mi mujer!", bromeó ante los periodistas.

Dr/psr

AFP