Louis Vuitton lleva el folclore y las pieles al Louvre para su colección otoño/invierno

Por Helen Reid

PARÍS, 10 mar (Reuters) - El diseñador de ropa femenina de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, se inspiró en el folclore y los viajes para crear una colección otoño/invierno repleta de abrigos peludos, gorros de piel y volantes, presentada en un patio del Louvre el último día de la Semana de la Moda de París.

Las modelos desfilaron por la pasarela con un fondo de formas verdes irregulares que evocaban montañas, llevando ramas cubiertas con bolsos o levantando enormes cestas de mimbre por encima de la cabeza. Una de ellas llevaba un vestido rojo triangular con forma de tienda de campaña.

"Hay prendas que podrían transportarte libremente por el mundo, casi como los nómadas, así que realmente había esa idea de folclore universal", explicó Ghesquière a los periodistas tras el desfile. "Se trata de la silueta, se trata de la arquitectura, pero también se trata de la historia colectiva, de las imágenes colectivas que todos tenemos".

Los invitados subieron una escalera para entrar en el enorme espacio acristalado del Cour Carrée, uno de los patios principales del Louvre, el museo de fama mundial que antiguamente fue un palacio real. El sobrio decorado verde fue diseñado por Jeremy Hindle, conocido por la serie de televisión distópica Severance.

Las faldas, confeccionadas en un tejido grueso a cuadros, presentaban pinturas de corderos del artista ucraniano Nazar Strelyaev-Nazarko, mientras que los pantalones tenían ribetes de piel a lo largo de las costuras o terminaban en volantes justo debajo de la rodilla, como bombachos. Los accesorios incluían mochilas, tanto grandes como en miniatura, y tacones que imitaban cuernos de ciervo.

Varias modelos lucían gorros de piel de oveja inspirados en Asia Central, mientras que las chaquetas y los abrigos tenían hombros exagerados con charreteras de piel o mangas de piel con manoplas a juego, que cubrían completamente los brazos de las modelos.

"Había algunos cameos de animales que se pueden encontrar en las montañas, como un lobo, una oveja y un conejo", explicó Ghesquière.

Entre las celebridades que ocupaban la primera fila se encontraban la actriz Zendaya, la estrella del K-pop Felix, el director de cine Baz Luhrmann y la patinadora artística estadounidense Alysa Liu, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno el mes pasado.

Ghesquière, diseñador de ropa femenina de la marca propiedad de LVMH desde 2013, es uno de los pocos en el mundo de la moda que ha permanecido en su puesto, mientras que más de una docena de marcas han cambiado de dirección creativa.

Louis Vuitton, conocida por sus bolsos de piel con monograma, lleva produciendo colecciones prêt-à-porter para hombre y mujer desde 1998, cuando Marc Jacobs era director creativo. (Reportaje de Helen Reid, edición de Louise Heavens.)