Love lanza dos pases de TD y Packers vencen 27-20 a Giants para romper mala racha

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jordan Love regresó de una lesión en el hombro para lanzar dos pases de touchdown, el suplente Malik Willis tuvo uno propio mientras lo reemplazaba y los Packers de Green Bay terminaron con su racha de derrotas en dos al vencer el domingo 27-20 a los Giants de Nueva York.

Love consiguió importantes jugadas en la serie ofensiva que les dio la ventaja en el último cuarto, conectando con el novato Savion Williams en una ganancia de 32 yardas bajo presión en tercera y diez, y encontrando a Christian Watson en la zona de anotación con 4:02 restantes para tomar la delantera.

A pesar de la victoria, no todo fueron buenas noticias, pues el corredor titular Josh Jacobs salió temprano en el segundo cuarto con una lesión en la rodilla. Jacobs fue descartado justo después del medio tiempo.

Incluso sin él, los Packers (6-3-1) aprovecharon temprano una defensa contra la carrera rival que ocupa el puesto 31 de los 32 equipos de la NFL. Tuvieron 106 de sus 128 yardas por tierra antes del medio tiempo, incluyendo la carrera de TD de Wilson que terminó la serie que Willis completó mientras Love estaba fuera de juego.

Love completó 13 de 24 pases para 173 yardas y los lanzamientos de TD al ala cerrada suplente Josh Whyle y a Watson.

