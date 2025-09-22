Lowe conecta su jonrón 30 y Rays vencen 7-3 a Medias Rojas terminando con récord de 41-40

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — Brandon Lowe conectó su cuadragésimo jonrón de la temporada y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo por la noche 7-3 a los Medias Rojas de Boston para evitar una barrida en la serie.

Los Rays (76-80) rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas contra Boston.

A pesar de la derrota, los Medias Rojas (85-71) mantuvieron su ventaja de un juego en la carrera por el segundo comodín de la Liga Americana, ya que Cleveland y Houston también perdieron el domingo.

Los Rays terminaron con un récord de 41-40 en casa en el Steinbrenner Field, el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees, después de que el Tropicana Field fuera dañado por el huracán Milton en octubre. Tampa Bay, que cierra la temporada con seis juegos de visitante, aseguró su novena temporada consecutiva con récord ganador en casa.

Garrett Cleavinger (2-6) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras. Early (1-1) cargó con la derrota, permitiendo tres carreras en tres hits con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Duran de 4-1 con una anotada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 3-1 con dos anotadas. Los dominicanos Junior Caminero de 3-2 con dos anotadas y Christopher Morel de 4-2 con 4 producidas.

