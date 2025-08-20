Lowe's comprará la empresa de materiales FBM por US$7545 millones

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) - El gigante estadounidense del bricolaje y las reformas Lowe's ha alcanzado un acuerdo para adquirir la empresa de materiales de construcción de interiores Foundation Building Materials (FBM) por US$8800 millones en efectivo (7545 millones de euros).

“Con esta adquisición, avanzamos en nuestra transformación”, declaró Marvin Ellison, presidente y consejero delegado de Lowe's, para quien la plataforma de distribución escalable y multisectorial de FBM y su sólido liderazgo, junto con la reciente adquisición de ADG, mejorarán significativamente la oferta profesional.

Rubén Mendoza, presidente y consejero delegado de FBM, continuará al frente del negocio junto con su equipo directivo una vez completada la transacción, lo que se espera para el cuarto trimestre de 2025.

Lowe's prevé financiar la adquisición mediante una combinación de deuda a corto y largo plazo y pretende mantener su calificación crediticia actual.

Por otro lado, la compañía estadounidense informó de que en el segundo trimestre de su año fiscal, entre los meses de mayo y julio, obtuvo un beneficio neto de US$2398 millones (2056 millones de euros), un 0,6% más que un año antes, aunque en el acumulado del primer semestre las ganancias de Lowe's disminuyeron un 2,4%, hasta US$4038 millones (3462 millones de euros).

De su lado, las ventas netas de la cadena de tiendas sumaron US$23.959 millones (20.542 millones de euros) en el trimestre, un 1,6% más, pero en los seis primeros meses del ejercicio cayeron un 0,1%, hasta US$44.888 millones (38.487 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, la compañía ha mejorado su previsión de ventas a una horquilla de entre US$84.500 y US$85.500 millones (72.450 y 73.307 millones de euros), frente al rango anterior de entre US$83.500 y US$84.500 millones (71.592 y 72.450 millones de euros), pero ha rebajado el beneficio por acción diluido esperado a entre 12,10 y 12,35 dólares, frente a los 12,15 y 12,40 dólares anteriores.