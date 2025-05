LR Health & Beauty demuestra una vez más su amplia experiencia en aloe vera

AHLEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--may. 8, 2025--

LR Health & Beauty ha sido sinónimo en el mercado de la mejor calidad de aloe vera desde hace más de 20 años, y continúa invirtiendo en productos innovadores para aprovechar al máximo las propiedades beneficiosas de esta planta. La mayoría de sus más de 60 productos se desarrollan y producen directamente en la sede central de la empresa en Ahlen. LR ha logrado un avance decisivo en cosmética para el cuidado de la piel con su combinación única de gel puro de hoja de aloe vera y aloe fermentado. Estos productos de cuidado de la piel con más aloe vera actúan no solo en las capas superficiales y medias, sino que también liberan todo el potencial del aloe vera en las capas más profundas de la piel. La eficacia de Aloe Via Magic Power Duo de LR ha sido confirmada por el instituto dermatológico Dermatest, que otorgó la máxima calificación de 5 estrellas y el sello "muy bueno" a todos los productos probados que combinan gel de aloe y aloe fermentado. Los resultados* demuestran un aumento en la retención de humedad (hasta un 176 %), una mejor y más rápida regeneración de la piel en caso de lesiones y una reducción en la cantidad de estrías.

Fermentación: el próximo nivel del aloe vera

"La fermentación es un proceso de refinamiento que se utiliza en la industria alimentaria desde hace miles de años", explica el Dr. Christian Rößle, vicepresidente de Investigación, Desarrollo y Calidad de LR. El proceso consiste en añadir bacterias, velo de levadura, levaduras e incluso enzimas a los productos para metabolizarlos bajo condiciones específicas. "LR utiliza la hiperfermentación para la fermentación del aloe vera", destaca Rößle. El proceso se realiza en dos etapas: primero, se emplean enzimas para descomponer la aloverosa, moléculas de azúcar de cadena larga presentes en la red densa y fuerte de fibra, para que pueda tener lugar la fermentación.

En la segunda etapa se añade levadura, generando nuevas moléculas diminutas que forman un fitocomplejo totalmente nuevo, capaz de penetrar más profundamente en las capas de la piel y aumentar la biodisponibilidad o eficacia. "La patente de la composición cosmética basada en aloe vera y aloe fermentado, así como su uso, se encuentran en proceso de aprobación", subraya Rößle.

LR amplía sus capacidades relacionadas con el aloe vera

El Dr. Andreas Laabs, director ejecutivo de LR Health & Beauty SE, expresa su orgullo porque LR pueda demostrar una vez más su idoneidad en relación con el aloe vera: "Me da mucha satisfacción poder ofrecer a nuestros socios productos aún más efectivos con una combinación única de gel de aloe vera y aloe fermentado. Esto también impulsará el éxito de los socios comerciales independientes de LR para quienes el aloe vera es una parte importante de su trabajo diario".

* Confirmado mediante pruebas de aplicación con el uso regular de Instant Emergency Cream Gel durante cuatro semanas en voluntarios, seguido de una evaluación dermatológica en octubre de 2024.

LR Group

LR Group tiene su sede en Ahlen, Westfalia (Alemania), y fabrica y distribuye suplementos nutricionales y productos cosméticos de alta calidad en 32 países.

