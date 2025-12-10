LA NACION

LSEG mantiene previsión para cosecha de maíz en Argentina, advierte sobre riesgos por clima seco

LSEG mantiene previsión para cosecha de maíz en Argentina, advierte sobre riesgos por clima seco
SANTIAGO, 10 dic (Reuters) - LSEG Research & Insights mantuvo el miércoles su pronóstico para la producción de maíz de Argentina 2025/26 en 54,4 millones de toneladas métricas, pero advirtió que las condiciones climáticas secas plantean riesgos para los rendimientos.

- La humedad del suelo es adecuada en Buenos Aires, pero Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos han visto déficits de precipitación, dijo LSEG en un informe. - Las ligeras precipitaciones de la semana pasada mejoraron ligeramente las condiciones en Córdoba y Santa Fe, pero se necesitan más lluvias, según LSEG. - Las previsiones meteorológicas anuncian un tiempo fresco y seco en las principales regiones productoras de maíz durante los próximos 10 días. - Las previsiones a largo plazo sugieren que las condiciones secas recientes y previstas pueden persistir hasta marzo con temperaturas más cálidas, lo que podría reducir los rendimientos, añade el informe. - El maíz temprano se encuentra actualmente en buenas condiciones gracias a la saludable humedad previa del suelo, mientras que la siembra de maíz de segunda cosecha o maíz tardío está en curso. (Reportaje de Juana Casas; Editado en español por Javier Leira)

