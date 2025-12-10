LSEG mantiene previsión para cosecha de maíz en Argentina, advierte sobre riesgos por clima seco

SANTIAGO, 10 dic (Reuters) - LSEG Research & Insights mantuvo el miércoles su pronóstico para la producción de maíz de Argentina 2025/26 en 54,4 millones de toneladas métricas, pero advirtió que las condiciones climáticas secas plantean riesgos para los rendimientos.

- La humedad del suelo es adecuada en Buenos Aires, pero Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos han visto déficits de precipitación, dijo LSEG en un informe. - Las ligeras precipitaciones de la semana pasada mejoraron ligeramente las condiciones en Córdoba y Santa Fe, pero se necesitan más lluvias, según LSEG. - Las previsiones meteorológicas anuncian un tiempo fresco y seco en las principales regiones productoras de maíz durante los próximos 10 días. - Las previsiones a largo plazo sugieren que las condiciones secas recientes y previstas pueden persistir hasta marzo con temperaturas más cálidas, lo que podría reducir los rendimientos, añade el informe. - El maíz temprano se encuentra actualmente en buenas condiciones gracias a la saludable humedad previa del suelo, mientras que la siembra de maíz de segunda cosecha o maíz tardío está en curso. (Reportaje de Juana Casas; Editado en español por Javier Leira)