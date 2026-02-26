LONDRES, 26 feb (Reuters) - London Stock Exchange Group dijo el jueves que recompraría otros 3.000 millones de libras (4.100 ‌millones de dólares) ‌de ⁠acciones en los próximos 12 meses, mientras la empresa se enfrenta a la presión del inversor activista Elliott Management y ​hace frente ⁠a ⁠la preocupación de que la IA reduzca su modelo de negocio.

LSEG dijo ​que sus ingresos totales crecieron un 7,1% en 2025 sobre una ‌base orgánica, excluyendo las recuperaciones, en ​línea con el aumento esperado por ​los analistas en una encuesta elaborada por la compañía.

Las acciones de LSEG subían hasta un 4,7% en las primeras operaciones en Londres.

La empresa espera que en 2026 los ingresos totales crezcan entre un 6,5% y un 7,5% en términos ​orgánicos a divisa constante, excluidas las recuperaciones. Según una encuesta realizada por la empresa, los analistas esperaban ⁠un crecimiento medio en torno al 6,7%.

Hasta el miércoles, las acciones de LSEG habían ‌perdido alrededor del 30% de su valor en el último año, mientras el grupo de datos y bolsas se encuentra atrapado en un remolino de preocupaciones de que su negocio, junto con el de sus competidores, se vea afectado por el auge de la IA.

Elliott Management, con sede en Nueva ‌York, ha aparecido como accionista en las últimas semanas, aumentando la presión sobre el ⁠CEO, David Schwimmer, para mejorar los márgenes del grupo, que están ‌por detrás de sus competidores, y comunicar con más fuerza ⁠su resistencia contra la amenaza de la ⁠IA.

Elliott ha presionado a LSEG para una recompra de acciones de 5.000 millones de dólares y una revisión de la cartera, dijo previamente a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

LSEG también ha aumentado su dividendo ‌en un 15%.

Reuters proporciona noticias ​para el terminal de noticias y datos de LSEG, Workspace, y otros productos.

(1 dólar = 0,7378 libras)

(Información de Yadarisa Shabong en Bengaluru y Charlie Conchie en Londres; edición de Mrigank Dhaniwala ‌y Tommy Reggiori Wilkes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)