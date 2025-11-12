LSEG sube levemente su estimación de soja 2025/26 de Brasil y prevé retorno de lluvias a centro-oeste

12 nov (Reuters) - LSEG elevó un 1% su proyección de producción de soja 2025/26 de Brasil a 178.400.000 toneladas con un clima que ha sido mayormente cálido y seco en el centro-oeste y el sudeste, lo que favorece la siembra, mientras que el sur se mantiene húmedo pero con avances sostenidos en las labores.

La estimación del miércoles de LSEG está por encima de los 175.000.000 toneladas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en septiembre. CONAB, en su informe del 14 de octubre, sitúa la cosecha en 177.600.000 toneladas.

Para el corto plazo, el patrón climático sigue dividido: retorno de lluvias en el centro-oeste que aliviaría el descenso gradual de la humedad del suelo, y continuidad de condiciones húmedas en el sur que requieren atención.

En los últimos 30 días, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul estuvieron mayormente secos, con 50-80 mm de lluvia (hasta 70 mm por debajo de lo normal), lo que ayudó a las tareas en campo. LSEG prevé lluvias generalizadas hacia finales de esta semana en el centro-oeste, mientras que el sur —especialmente Paraná— seguirá con tiempo húmedo al menos hasta la próxima semana.

Al 8 de noviembre, la siembra de soja alcanzaba el 58,4% a nivel nacional, dijo CONAB en su informe del 10 de noviembre, por debajo del 66,1% de hace un año pero ligeramente por encima del promedio de cinco años, que es de 57%.

De cara a diciembre-febrero, LSEG Weather Research ve altas probabilidades de La Niña, lo que sugiere lluvias por encima de la media en el norte de Brasil y posible clima seco en el sur.

El informe señala que los efectos sobre los rendimientos en Brasil son difíciles de predecir, por lo que recomiendan seguir de cerca el progreso de cultivos, la humedad de suelos y el tiempo a nivel de cada área. (Por Juana Casas Editado por Javier Leira)