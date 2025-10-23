LSEG venderá el 20% de su unidad de compensación y ampliará su parte en los beneficios de SwapClear

23 oct (Reuters) - London Stock Exchange Group dijo el jueves que venderá una participación del 20% en su unidad de compensación a un grupo de bancos, una operación que valora el negocio en 850 millones de libras (US$1140 millones), y anunció planes para aumentar su participación en los beneficios de SwapClear.

Las acciones del grupo se dispararon un 8% en las primeras operaciones del jueves, después de que se dieran a conocer los acuerdos junto con unos resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado. Post Trade Solutions apoya el mercado de derivados no compensados —un tipo de contrato financiero sobre activos— ofreciendo herramientas de gestión de riesgos y eficiencia, mientras que SwapClear ofrece servicios de compensación para "swaps" o permutas financieras de tipos de interés.

LSEG, que opera la Bolsa de Londres, ha estado ampliando su oferta para satisfacer la demanda impulsada por la inteligencia artificial, la adopción de la nube y la volatilidad del mercado, para contrarrestar las preocupaciones sobre la competencia que han presionado a las acciones.

Un grupo de 11 bancos comprará la participación en la unidad Post Trade Solutions por 170 millones de libras, dijo LSEG, y agregó que, como resultado de su inversión en Post Trade, la participación de los bancos en el excedente de ingresos de SwapClear se reducirá al 15% desde el 30% este año. Los bancos se encuentran entre los miembros fundadores de SwapClear.

Para obtener una mayor participación en los beneficios de SwapClear, LSEG pagará 1150 millones de libras en dos plazos y la participación de los bancos se reducirá al 10% a partir de 2026, dijo LSEG.

LSEG informó el jueves de unos ingresos en el tercer trimestre que superaron las expectativas del mercado y elevó sus previsiones de margen para el año, que el crecimiento del valor de suscripción anual, que indica los ingresos recurrentes y es seguido de cerca por los analistas, se aceleraría hacia finales de año.

También dijo que recompraría acciones por valor de 1000 millones de libras hasta febrero de 2026. Reuters proporciona noticias para Workspace, la principal terminal de noticias y datos de LSEG.

(US$1 = 0,7451 libras) (Información de Pushkala Aripaka en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)