Luca Zidane, “orgulloso” de representar a Argelia

El guardameta francoargelino Luca Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane, dijo el miércoles estar "orgulloso" de representar a la selección del país de origen de sus abuelos, la víspera de uno de los dos partidos de Argelia clasificatorios para el Mundial 2026.

"Estoy muy contento por estar aquí. Es un orgullo para mí y daré todo al 100% para que el pueblo argelino esté orgulloso", declaró Luca Zidane en rueda de prensa en Orán, la gran metrópolis del oeste argelino, donde la selección se enfrenta el jueves a Somalia.

Argelia "es mi país, mi país de origen y el de mis abuelos", añadió, respondiendo a una pregunta sobre las razones que le han llevado a optar por la selección de Argelia.

Luca Zidane, de 27 años y jugador actual del Granada, en la 2ª división española, cambió su nacionalidad deportiva a mediados de septiembre y portará desde ahora los colores de los Zorros del Desierto, tras haber representado a Francia en las categorías inferiores.

Dado que nunca llegó a unirse a la selección absoluta, seguía siendo elegible para poder jugar con Argelia, país de origen de sus abuelos paternos.

"Toda mi familia está orgullosa de mí y está detrás de mí en cada decisión (...) mi abuelo está muy contento de que esté en Argelia y de que haya tomado esta decisión", precisó.

Su padre, Zinédine Zidane "tuvo su camino, su carrera. Yo tengo mi camino, mi carrera", insistió. "El primer objetivo es mañana (jueves), es Somalia. Ganar ese partido y lograr la clasificación al Mundial".

Líder del Grupo G de la zona África con 19 puntos, Argelia tiene una posición muy favorable para clasificarse al Mundial 2026 antes de medirse el jueves a Somalia y a Uganda el próximo martes.

str-abh/fka/bde/dam/cl