Lucas Eguibar: "Estoy tranquilo, en Cortina d'Ampezzo demostré que estoy fuerte"

"Me jode que el circuito perjudique a unos, pero me da más ganas para dar un golpe encima de la mesa"

MADRID, 9 Feb. 2022 (Europa Press) -

El 'rider' español Lucas Eguibar se encuentra "tranquilo" de cara a luchar este jueves por las medallas en la prueba de 'SBX' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, una cita a la que llega "fuerte" y mejorado en lo físico como demostró hace unas semanas, pero donde tendrá el hándicap de un circuito que le perjudica.

"Estoy tranquilo. En cada carrera y en cada bajada puede pasar cualquier cosa, tengo bastante estudiado el circuito y pase lo que pase voy a estar luchando", aseguró Eguibar este miércoles en rueda de prensa.

El guipuzcoano, que celebra su 28 cumpleaños, está "muy bien de motivación" gracias que llegó a los Juegos tras hacer a finales de enero su "mejor" carrera de la temporada, con un quinto puesto en Cortina d'Ampezzo (Italia), pero lamentó que los problemas que da el circuito.

"Me jode que perjudique a unos, pero eso también me da más ganas para demostrar que estamos aquí porque he trabajado mucho y para dar un golpe encima de la mesa", subrayó el actual campeón del mundo, al que la bajada le penaliza "en un par de curvas" al ser 'goofy', es decir, que lleva el pie derecho delante en su tabla.

Eguibar confesó que hubo "quejas" a los organizadores por esta situación, acentuada sobre todo en alguna curva "muy cerrada". "Me adelantaban mucho en los entrenamientos y perdía mucha velocidad, es un punto muy importante a tener en cuenta para el jueves", advirtió, reconociendo que los organizadores les habían hecho "caso desde el primer día" sobre este asunto, pero que "no es fácil modificar un circuito". "Dentro de lo que han podido lo han hecho", remarcó.

"Hemos entrenado dos días en el circuito, yo un tercero porque fui uno de los elegidos para hacerlo, y es bastante interesante. Es una bajada muy larga y exigente, llegamos destrozados a la meta y hay que ser un poco inteligente y no desgastarse demasiado, pero lucharé cada ronda", añadió el donostiarra, que tiene "algunos modelos" a los que podría seguir, pero que confía en su "instinto en carrera" y en "atacar" cuando pueda.

El 'rider' español recordó también que su especialidad "es un deporte muy alocado" y que "cada pista tiene lo suyo". "A cada uno se le dan mejor unas características y en unos te adaptas mejor. Yo tengo una buena salida y aquí estoy fallando bastante, pero, partiendo de una desventaja, estoy centrado en luchar hasta el final", afirmó.

Además, entre lo positivo, se encuentra "mucho mejor físicamente" tras una campaña con molestias en la espalda. "Sigo con dolores y competiré con dolor, pero es más llevadero. A principio de temporada tuve que parar y ahora físicamente estoy mucho mejor", comentó.

"A la prueba de la Copa del Mundo que hubo aquí en noviembre noté que llegaba muy justo debido a los dolores de espalda y en cada bajada terminaba muy cansado, pero ahora lo aguanto mucho mejor. En Cortina demostré que estaba fuerte y si hay condiciones normales podemos demostrar lo que hemos trabajado y podemos estar delante", añadió el vasco.

Eguibar no esconde que el bronce que conquistó en 2018 Regino Hernández "da mucha motivación". "Demuestra que estamos entre los mejores. Necesitamos tener el día y demostrar de lo que somos capaces y que nadie nos toque o empuje porque en la prueba femenina a varias de las más fuertes las han tocado detrás y han dicho adiós a todo su sueño olímpico", manifestó el español que ve como serios candidatos al austriaco Alessandro Haemmerle, el alemán Martin Noerl y el canadiense Elliot Grondin.