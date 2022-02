Lucas Eguibar: "Me he quitado la espina llegando a Pekín después de un año muy duro"

"Preveía una carrera difícil para mí, pero he estado a la altura"

MADRID, 10 Feb. 2022 (Europa Press) -

El 'rider' vasco Lucas Eguibar, séptimo en la prueba de 'SBX' del snowboard, reconoció este jueves haberse quitado "la espina" compitiendo en Pekín 2022, después de un año "muy duro" por su lesión de espalda, por la que ahora necesita "descansar" para llegar bien físicamente a las dos pruebas que restan de la temporada.

"El camino hasta aquí ha sido muy duro y en muchas ocasiones he visto que no llegaba, por lo que estar aquí y haber luchado por las medallas ha sido increíble, por eso me he emocionado mucho. Me he quitado la espina, he aguantado este año para llegar aquí. Ha sido un camino muy duro hasta Pekín por la lesión. Me acuerdo de mi familia, siempre están en los buenos y malos momentos", admitió Eguibar en rueda de prensa después de lograr su segundo diploma olímpico.

El vasco señaló que ha tenido "sentimientos de todo tipo" durante la competición. "Preveía una carrera difícil para mí, pero he estado a la altura, estoy súper contento. En cuartos de final tenía medio rota la fijación y he cometido un error en la salida, pero me ha acompañado la suerte porque se han caído. Me ha pasado de todo, he tenido bastantes errores, un poco de suerte, también lo he hecho bien", analizó.

El 'rider' apuntó a la salida como una de los mayores problemas durante la prueba. "El lado izquierdo en la salida era más difícil. He visto vídeos y la gente solía tener problemas por ese lado, parte de culpa tengo obviamente. Era una salida bastante técnica, durante los entrenamientos la han ido modificando. Se me ha atragantado un poquito, he sido un poco irregular en esas salidas desde el exterior", explicó.

Finalmente, Eguibar estableció como objetivo más próximo "descansar" tras sus molestias en la espalda. "En unas cinco horas salgo para España, quiero llegar y descansar y pensar en mi espalda. Me he hecho daño en una caída... Quedan dos carreras para acabar la temporada y quiero estar, pero quiero pensar en mi espalda", concluyó.