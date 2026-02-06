Lucas Paquetá decepciona, y Tite, tras una nueva derrota, peligra en el Cruzeiro

El pálido debut como titular de Lucas Paquetá, el fichaje más caro de la historia en Sudamérica, el futuro incierto del exseleccionador Tite en el banquillo del Cruzeiro tras una nueva derrota y una posible infracción, sin disimular, del sancionado Jorge Sampaoli

A continuación, las tres escenas que marcaron la segunda jornada del Brasileirão de 2026:

- Lucas Paquetá decepciona -

Fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano, 42 millones de euros según medios de prensa, Lucas Paquetá jugó su primer partido de titular este miércoles en el Flamengo, contra el Inter de Porto Alegre

Recibido con una gran fiesta en el Maracaná por parte de su afición, el volante, que había disputado el domingo sus primeros minutos en el Fla en la Supercopa contra el Corinthians, tuvo una actuación muy apagada ante el elenco gaúcho, según reconoció

"Lejos de ser el inicio que imaginaba con esta camisa. Quería agradecer a todos por el apoyo y cariño en mi regreso al Maracaná. Es único vestir esta camiseta. Cambiaría cualquier cosa por la victoria. Necesitamos mejorar y trabajaremos mucho para volver a vencer", escribió Paquetá en su perfil en las redes sociales

El Flamengo, vigente campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores, encadenó su cuarto partido seguido sin ganar al empatar 1-1 con el Inter y suma apenas un punto en dos jornadas disputadas

- Tite, en peligro -

El futuro de Tite en el banquillo del Cruzeiro empieza a estar muy cuestionado tras una nueva derrota el jueves del equipo de Belo Horizonte, esta vez de local 2-1 ante el ascendido Coritiba

Pese a adelantarse en el marcador con un bonito gol de Matheus Pareira, el Cruzeiro vio como el Coritiba remontó con tantos del uruguayo Joaquín Lavega en el descuento de la primera parte y del veterano Breno Lopes en la segunda etapa

Fue la cuarta derrota en los últimos cinco partidos de un Cruzeiro que es colista en la liga y que fue despedido con muchos gritos y protestas contra Tite, de 64 años y que asumió el mando en enero

"El ambiente es el mejor posible. Trabajamos y nos dedicamos en el día a día para llegar al partido y entregar un buen resultado, pero las cosas no suceden. Tenemos plena confianza en el trabajo del profesor, es una metodología distinta del año pasado. Los silbidos son justos", dijo tras el partido el central cruzeirense Fabricio Bruno

- ¿Sampaoli, infractor? -

Sin poder contar con su entrenador, el argentino Jorge Sampaoli, en el banquillo por sanción, el Atlético Mineiro sufrió su primera derrota de 2026, 1-0 contra el Red Bull Bragantino, líder en solitario del Brasileirão tras dos fechas

Más allá de la derrota, Sampaoli dejó una de las imágenes y misterios de la jornada

El DT argentino asistió al partido desde un camarote. Las cámaras de televisión lo captaron comunicándose todo el partido por walkie-talkie, el mismo aparato que tenía su asistente, Pablo Fernández, en el banco de suplentes

Este año, la CBF autorizó que tanto los jugadores como entrenadores sancionados puedan asistir al partido de su equipo en el estadio, algo que antes era prohibido, aunque sin poder estar en las zonas de competición y del campo de juego

No obstante, el reglamento mantiene que cualquier jugador o entrenador suspendido "no puede comunicarse, bajo ningún medio, con cualquier persona involucrada en el partido, en especial jugadores y miembros de la comisión técnica"

Aunque desde el Galo no se ha dado ninguna explicación, ni se sabe con quien se comunicaba Sampaoli, tanto el Atlético Mineiro como el DT argentino se enfrentan a una posible multa o sanción si se comprueba que infringieron el reglamento