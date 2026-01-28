Lucas Paquetá vuelve al Flamengo, en fichaje récord para el fútbol sudamericano

El internacional brasileño Lucas Paquetá jugará con el Flamengo procedente del West Ham, tras un acuerdo confirmado este miércoles por el club inglés, en una transferencia récord para el fútbol sudamericano, de 42 millones de euros, según la prensa local.

"El West Ham United confirma que Lucas Paquetá ha recibido permiso para someterse a un reconocimiento médico y negociar condiciones personales con el club brasileño Flamengo, tras haberse llegado a un acuerdo para su traspaso definitivo", informó el equipo inglés en un comunicado.

De acuerdo con reportes de prensa, Paquetá, de 28 años, firmará contrato por cinco temporadas con los actuales campeones del Brasileirão y la Copa Libertadores.