Lucas Pinheiro Braathen, el esquiador de moda

Además de un esquiador, una estrella: antes de lograr su histórica medalla de oro este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el brasileño Lucas Pinheiro Braathen estaba ya muy acostumbrado a las cámaras, tanto las de los medios deportivos como a las del mundo de la moda.

Casi tan habitual de las pistas de esquí como de las pasarelas o las sesiones fotográficas, su carisma le ha hecho ser comparado a menudo con el italiano Alberto Tomba, el ultramediático y atípico esquiador que reinó a finales de los 80 y principios de los 90.

"Quiero aportar rock'n'roll y modernizar el esquí", ha insistido en más de una ocasión en los últimos años a modo de declaración de intenciones.

- Libertad estética -

Con 487.000 seguidores en Instagram, y subiendo, su impacto social es indudable y su fama ha ido creciendo en los últimos años.

En una semana de la moda de París se encontró con el futbolista brasileño Ronaldo Nazario y cuando Lucas se presentó diciéndole que era un esquiador brasileño, el Fenómeno no pudo evitar la carcajada.

La presencia de Pinheiro Braathen es habitual en eventos de moda desde hace años.

En una Fashion Week en Copenhague desfiló con el torso desnudo, un abrigo negro y un pantalón rosa. Y en otra semana de la moda en Milán presentó su propia línea de productos para el cuidado de la piel, adentrándose en la moda también como empresario.

Aficionado a impactar con sus atuendos o con sus uñas pintadas, ello le ha generado en ocasiones ser víctima de ataques en redes sociales.

"Me han criticado por mi manera de vestirme en mi tiempo libre, eso es intolerancia. Me he tenido que enfrentar a críticas diciéndome que soy demasiado femenino en un deporte muy masculino, o preguntándome si soy gay o trans. Solo porque hago deportes extremos, ¿tendría que vestirme de alguna manera en concreto? Eso no tiene ningún sentido", dijo en una entrevista con el diario francés L'Équipe, que le dedicó la portada de su revista del fin de semana hace un año.

Las marcas de moda se han interesado cada vez más en él y es embajador de una de las más lujosas, Moncler, que le eligió para su campaña previa a estos Juegos Olímpicos.

De esta forma su imagen ha estado colgada en edificios de distintos lugares del mundo, incluida una lona gigante en la Ópera Garnier de París.

Esa marca llegó además a un acuerdo para vestir al equipo brasileño en estos Juegos Olímpicos y Pinheiro fue uno de los focos de atención, como casi siempre, cuando desfiló en San Siro con un abrigo blanco nieve que en el reverso tenía los colores de la enseña brasileña, lo que le convirtió en el abanderado más original de la noche.

- Dos culturas, una personalidad -

Pinheiro Braathen es además resultado de dos culturas que han forjado su carácter.

Nacido hace 25 años en Oslo, sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño y pasó una etapa de su infancia en Brasil. Luego regresó al país escandinavo, pero pasaba largas temporadas de vacaciones en el gigante sudamericano.

Con perfecto dominio del portugués, Pinheiro Braathen siempre ha presumido de esa mitad brasileña, pero sus inicios en el deporte fueron vistiendo los colores de Noruega, potencia de los deportes de invierno.

Con ese país fue a los Juegos de Pekín 2022, donde abandonó tanto en gigante como en eslalon, pero un año después ganó el globo de cristal de la especialidad.

Fue el preámbulo a su ruptura con los responsables del esquí noruego: un conflicto, en gran medida por derechos de imagen y patrocinios, le hizo colgar los esquís en 2023, aunque en 2024 reapareció en escena defendiendo a Brasil, el país de su madre.

Desde entonces, este DJ a tiempo parcial y showman a tiempo completo, da color y calor tropical al esquí y en noviembre hizo historia al ganar el eslalon en Levi (Finlandia), dando a Brasil su primera victoria en una prueba de la Copa del Mundo.

En el último descenso de Kitzbühel, el exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger presumía de un maillot firmado por el brasileño.

La medalla de este oro de este sábado permite a Pinheiro Braathen hacer historia para Brasil y Latinoamérica, pero no le va a convertir en una estrella porque ya lo era.